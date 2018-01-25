采取行动 刻不容缓（言论）

当前，针对儿童的性侵害仍是全球普遍面临的问题。性侵害有多种形式：骚扰、触摸、强奸等。根据大部分受害者的经历，性侵往往发生在家庭内部，在学校、工作场所或社区里也时有发生。一些国家甚至盛行以儿童为卖点的“性旅游”。互联网和移动终端的普及也令儿童愈加暴露于网络性侵害与性剥削的风险中，比如儿童色情产品、儿童色情直播以及针对儿童的网络性引诱等。

越来越多的研究结果表明，少年时期遭受的性侵害会给儿童的生理、心理和社交造成极为严重的负面影响。这既包括短期影响，也包括持续终生的长期影响；既阻碍他们的大脑发育，也危害儿童的健康和福祉。它不仅会造成耻辱感与歧视、意外早孕，也会使一系列健康风险升高。这些负面后果不仅给每一个受害者带来深远影响，也将使社会背负沉重的经济负担。在东亚及太平洋地区开展的相关研究显示，针对儿童的性暴力仅在健康及健康风险行为后果这一个维度就造成了约399亿美元（2013年汇率）的损失。即便如此，针对儿童的性侵害尚未被认定为一项公共卫生议题，且对这一问题的预防与干预也未能获得充分的资金支持。

目前应对性侵儿童问题的最大挑战之一，是这一话题的敏感性和隐蔽性。出于种种原因——耻辱感、恐惧、缺乏对公权力的信任、社会对此的纵容，以及公众认知缺乏等，都导致儿童及其家庭未能进行充分有效的报告。有一些国家尚未设立专门的儿童保护服务体系，而这一体系将是预防、识别针对儿童的性侵害，以及为受害者提供支持的重要基础。此外，仍有许多形式的性侵害与性剥削，尤其是针对男童的性侵害，未能引起政府及儿童保护服务机构的重视。

值得庆幸的是，针对儿童的性侵害得到了越来越多的舆论与社会关注，各国政府也在政策以及实践层面积极采取了行动。在过去几年中，包括联合国儿童基金会在内的一些机构制定了一系列循证策略。这些策略以《儿童权利公约》中提出的各项保护措施，以及可持续发展目标中与消除针对儿童暴力相关的核心目标为基础，致力于消除暴力特别是对儿童的性侵害。

一些典型的成功干预措施包括：设立更加严格的法律以及推动更有效的执法，并同时采取一系列预防措施；加强儿童的自我保护意识及知识，使其能够有效开展自我保护，免受暴力侵害；为家庭提供现金转移支付；促进儿童服务机构及警方间达成合作协议，通过联动确保相关服务的有效开展；设立专门的儿童综合服务中心，为儿童提供其所需的一系列服务；以及针对在童年时期遭受躯体暴力及性侵害等创伤性事件的青少年开展个人及小组认知行为治疗，以减轻其所遭受的精神创伤。

为了维护儿童的尊严，保护儿童健康茁壮的发展与成长，我们需要采取措施，积极预防、应对并解决针对儿童的性侵害，确保每一位儿童都不会遭遇这一可怕的经历，确保每一位儿童都能够远离持续终生的伤害、恐惧、痛苦与绝望。预防性侵害儿童的工作刻不容缓。

（作者为联合国儿童基金会驻华代表）

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 23 版）

(责编：冯人綦、曹昆)