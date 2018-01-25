当拉美人民走进汉语世界（国际论坛）

浩瀚的太平洋无法分开拉美与中国，文化交流将架起拉中人民相互理解和互鉴的桥梁

中拉论坛第二届部长级会议近日在智利首都圣地亚哥召开可谓恰逢其时。当前，中国与拉美各国不仅保持着紧密的政治、经济联系，双方的文化关系也日益密切。

在拉中文化合作方面，中国作出了非凡贡献，孔子学院的建立就是突出的例子。孔子学院很早来到拉美，目前拉美有多所孔院已举办了10周年庆典。对于拉美人民走进汉语世界、了解汉语，孔院都起到了至关重要的作用。

拉美人民从未像现在这样，能够如此近距离接触中国文化。目前，中国在拉美和加勒比16国建立了36所孔子学院和11个孔子课堂，注册学员累计达5万多人，超过800万民众参与了孔院组织的各类文化活动。这些活动不仅展示了古老的中华文明，也呈现了当代中国文化的风采。

自2014年在智利首都圣地亚哥成立以来，孔院拉美中心开发和实施了一系列重要的文化交流项目。“中国作家讲坛”和“中国电影人拉美行”项目让双方的作家、艺术家进行了富有成效的思想和观点碰撞，这些文化活动在拉中均有广泛的受众和参与度，激发了拉中民众对大洋彼岸文学艺术的浓厚兴趣。拉美中心还组织了文艺巡演、汉学家讲座、文艺比赛等活动，协调孔院积极参与本地区的电影节、诗歌节、书香节等。

拉美地区的汉语学习热情高涨，学员数量屡创新高。在智利，中文已成为仅次于英语的第二大外语，这与智利圣托马斯大学孔院、智利天主教大学孔院、智利教育部下设孔子课堂和很多其他大学和中心的积极推动是密不可分的。尤其值得一提的是，圣托马斯大学孔院在智利的19座城市都设有教学点，基本覆盖其全境，这一点，在全球孔院中也非常罕见。

汉语教学与文化推广相辅相成。一个民族的语言一旦被了解、被认知，就会产生一种联动效应，推动对文化的深层次理解。对于文化的兴趣也会成为学习语言的动力。当前，对中国文化和语言感兴趣的拉美人越来越多，覆盖各个阶层和各个年龄段，这样广泛而又多元的兴趣群体无疑会增加人民之间的互信、互鉴。拉美与中国的文化互鉴将进一步推动拉中人民成为携手共进的命运共同体。

拉美地区的孔院和孔院拉美中心将继续努力，推动拉美国家与中国走得更近，更好地了解对方。拉中应该珍视当前的成果，继续保持互学互鉴的良好势头。浩瀚的太平洋将不再是分开拉美与中国的障碍，文化交流将成为“一带一路”倡议下的又一通途，架起拉中人民相互理解和互鉴的桥梁。

（作者为孔子学院拉丁美洲中心主任）

《 人民日报 》（ 2018年01月25日 22 版）

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