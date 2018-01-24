社区鹤童一家亲 金融街品腊八

1月23日，一年一度的腊八节前夕，鹤童老年福利协会联手南开区金融街社区开展了主题为“飞雪迎春情，社区‘鹤’家亲”远成美悦品腊八的活动。来自社区空巢老人及鹤童金融街社区老年大学师生共计150余人参加了活动。

腊八节吹响了春节即将到来的第一声号角，拉开了春节大戏的序幕。正像民谣中所说：“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年”。鹤童金融街社区老年大学师生与空巢老人欢度一堂，一起迎接新年的到来，共同庆祝一年一度的腊八节。

活动中，老人们纷纷展示了在老年大学的学有所长，表演了一个又一个丰富多彩的节目，赢得了场下观众的阵阵掌声及喝彩。其中书法班的老人们，现场挥墨书写出一幅幅饱含美好祝愿的大“福”字，为现场老人们送“福”到座。最后，大家一起举起香喷喷的腊八粥，相互预祝来年身体健康，多福多寿。活动结束后，老人们不忘社区高龄空巢老人，在工作人员的带领下，将热腾腾的腊八粥送到行动不便的老人手里，将健康与安宁的美好祝愿带到老人家中。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)