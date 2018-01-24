人民网>>国际>>关注中国>>中国在世界眼中>>中国人

社区鹤童一家亲 金融街品腊八

2018年01月24日11:25  来源：人民网-地方频道
 
社区鹤童一家亲 金融街品腊八

1月23日，一年一度的腊八节前夕，鹤童老年福利协会联手南开区金融街社区开展了主题为“飞雪迎春情，社区‘鹤’家亲”远成美悦品腊八的活动。来自社区空巢老人及鹤童金融街社区老年大学师生共计150余人参加了活动。

腊八节吹响了春节即将到来的第一声号角，拉开了春节大戏的序幕。正像民谣中所说：“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年”。鹤童金融街社区老年大学师生与空巢老人欢度一堂，一起迎接新年的到来，共同庆祝一年一度的腊八节。

活动中，老人们纷纷展示了在老年大学的学有所长，表演了一个又一个丰富多彩的节目，赢得了场下观众的阵阵掌声及喝彩。其中书法班的老人们，现场挥墨书写出一幅幅饱含美好祝愿的大“福”字，为现场老人们送“福”到座。最后，大家一起举起香喷喷的腊八粥，相互预祝来年身体健康，多福多寿。活动结束后，老人们不忘社区高龄空巢老人，在工作人员的带领下，将热腾腾的腊八粥送到行动不便的老人手里，将健康与安宁的美好祝愿带到老人家中。

 

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

特稿：人类命运共同体何以获得全球认同 “世界怎么了、我们怎么办？”面对诸多全球性挑战，习近平在瑞士之行中回答了这一困扰世界的问题。在日内瓦联合国总部大楼发表的题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲中，习近平结合中国哲学、中国理念、中国实践，从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等五个方面，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。 【详细】

国际|国际观察

国际视点：让更多人了解真实的历史 第二次世界大战期间，侵华日军违反国际法对中国人民发动了令人发指的细菌战。1月21日晚，日本广播协会电视台播出了一部上下两集共110分钟的纪录片《731部队——人体实验是这样展开的》，深入揭露了第二次世界大战期间，侵华日军在中国东北地区秘密进行人体实验、研发细菌武器的丑陋罪行。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved