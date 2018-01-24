2017年度十大经典农民工法律援助案例公布

人民网北京1月24日电 年关将至，也是农民工们讨薪的高发时期。历年来农民工在讨薪与索要受伤补偿方面的事故层出不穷，为他们提供援助是国家、社会应当关切、关注与关心的事。23日北京市致诚农民工法律援助与研究中心召开了“年度十大经典案例”评选活动与“服务农民工对美好生活向往”农民工法律援助专项主题活动。

经媒体专家评选，共评出了年度十大经典案例：1、列车上儿子突发疾病死亡 律师援助讨回公道赔偿；2、历时六年 律师为受援人赢得十万元先行支付款；3、入职一小时受伤 零证据维权路漫漫；4、穷尽所有法律途径 寻求工伤待遇；5、较量——鲁某提供劳动者受害责任纠纷；6、工作仅四天遭遇工伤，律师促和解获赔200万；7、童工受伤单位冒名顶替避责罚 律师伸援手多方取证获赔偿；8、关联企业高度混同用工中的劳动关系认定及用工责任承担；9、出国劳务被骗，律师调节结案；10、大国企克扣绩效工资 拖欠三年拒绝发放。十大经典案例的评选结果由北京致诚农民工法律援助与研究中心主任佟丽华宣布。

以上经典案例中，援助律师不仅为受害农民工们拿到了应有的补偿，而且由于案例新颖，还为今后类似的案件处理方式提供参考。

其中最值得留意的是发生在2011年的一个案件。2011年张某在工作中左手拇指被传送带挤伤，而单位拒不赔偿。在律师的帮助下，张某最后可以拿到19万元的赔偿。然而在执行过程中，单位隐身，即便被列为失信被执行人名单仍无效果。最后，经历六年六道程序，张某获得了社会保险先行赔偿款十万余元，这对张某来说无疑是绝处逢生。同时也让广大农民工们知道了社会保险基金先行支付暂行办法的存在。

“服务农民工对美好生活向往”农民工法律援助专项主题活动由北京市司法局法律援助工作处处长王祖明担任主持人。

在向农民工受援人发放了赔偿款之后，农民工代表发言表达了他们对于致诚法律援助中心的感激之情。此外，为了让更广大群众和农民工知道法律援助的通道及重要性，北京市司法局副局长王群发表讲话，不仅表达了司法对维护社会公平正义，提供无偿法律服务的态度与决心，并宣传了法律咨询以及援助的绿色通道，希望各位农民工多多宣传，让更多的人能够知道法律援助的重要性，帮助更多的人得到应有的待遇和赔偿。（张琳）

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