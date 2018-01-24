中国驻泰使馆提醒我游客春节赴泰注意安全 

新华社曼谷１月２４日电（记者杨舟）中国驻泰国大使馆２４日在其官网提醒即将在春节期间赴泰旅游的中国游客在出行、住宿、玩水等方面注意自身安全，遵守泰国入境携带物品规定。

泰国法律规定，每名游客仅允许携带１条烟（２００支烟或２５０克烟草）和１瓶酒（不超过１公升）入境。使馆提醒不要将多人的烟酒放在一人行李内，或在机场区域内交由一人保管，否则会被视为超量携带，需缴纳罚款。另外，在各国（包括泰国）机场免税店内购买的烟酒同样受上述规定限制。

今年以来，连续发生多起中国公民在当地租驾摩托车导致的交通事故，使馆建议中国公民在泰谨慎租驾摩托车，选择更加安全的交通工具。如确需租驾，确认持有泰国驾照或国际驾照，否则发生事故负全责。同时不要将护照等重要证件抵押给商家，以免影响后续行程。

使馆提示，泰国车辆右舵左行，与国内驾驶习惯相反，过马路时务必小心。“摩的”和“嘟嘟车”虽快捷方便，但缺乏必要安全保护，应谨慎乘坐。如选择出租车，应事先确认打表计费，记下车牌和司机执照号码，乘坐过程中看好随身物品。

在玩水安全方面，使馆强调“风大浪急勿下水，深海浮潜听指挥”。海滩竖起红旗表示海况危险不宜下海；如遇风大浪急，空腹、饱餐、醉酒、极度疲劳等情况，切勿下海。参加浮潜项目时，应听从专业人士指导，严格按有关安全要求做好防护措施，全程穿戴救生衣，并确保能熟练使用面罩后再下水。

使馆还提醒，游客证件财物保管好，深夜外出防抢包，并建议预订靠近繁华地段的酒店，深夜减少外出。如确需外出，应尽量结伴而行，不去偏僻或情况复杂的街区；背包靠里侧斜挎，防止飞车抢包。

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