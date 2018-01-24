马来西亚22万器官捐献者个人信息遭泄露 

新华社吉隆坡１月２４日电（记者刘彤 林昊）马来西亚媒体日前报道，该国超过２２万名器官捐献者及其亲属的个人信息遭泄露，在网上被兜售。

率先报道此次个人信息泄露事件的媒体Ｌｏｗｙａｔ．ｎｅｔ是一家技术新闻网站，该网站２３日晚间报道称，泄露的信息包含器官捐献者的名字、个人身份证号、电话号码以及家庭住址。此外，这些器官捐献者直系亲属的个人信息也遭到泄露，加起来可能有超过４４万份个人信息遭泄露。

报道称，包含这些个人信息的文件可能早在２０１６年９月就遭泄露，这些文件按照器官捐献者参与登记的日期排列，从１９９７年到２０１６年都有。鉴于这些数据包含来自马来西亚公立医院和全国器官资源中心的数据，信息可能来源于某个中心数据库。

马来西亚官方机构个人数据保护委员会２４日发表声明称，将严肃对待并已着手调查这起信息泄露事件。

这是马来西亚近来发生的第二起大规模个人信息泄露事件。去年１０月，同样是上述网站报道称超过４６００万个手机账户被泄露，有人在论坛上销售这些个人数据。考虑到马来西亚全国人口只有３２００万人左右，这些被泄露的手机账户还可能涉及来自外国的游客或居留者。马来西亚警方表示，目前对手机账户泄露事件的调查尚无太多进展。

业内人士称，如此大规模的信息泄露可能导致身份盗窃或者诈骗案件。

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