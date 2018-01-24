新华社华盛顿１月２３日电 综述：美报告称中国科技实力迅速提升

新华社记者 周舟 林小春

美国国家科学基金会最新发布的《２０１８年科学与工程指标》报告显示，从资金、论文、人才等多方面看，美国科技实力依然全球领先，而中国科技实力正迅速提升。

首先，科技创新离不开资金支持。这份报告的数据显示，２０００年至２０１５年间，中国研发投入年均增长超过１８％，而这期间，美国研发投入年均仅增长４％。报告认为，虽然发展中国家研发投入基数较小，增速相对较快，但中国的表现依然“不同寻常”。

风险投资是科技资金的重要来源。报告说，全球在２０１６年支持新兴技术产业化的风险投资总额超过１３００亿美元，其中美国吸引了约７００亿美元，略微超过半数，还有２６％的资本则流向中国。２０１３年至２０１６年，中国吸引的风险投资从大约３０亿美元猛增至３４０亿美元，增幅全球领先。

第二，科研成果的重要体现是论文和专利等。这份报告说，２００３年以来，中国科学和工程专业论文数量大幅提升，该报告所统计的中国２０１６年论文数量超过美国，成为全球第一。

如果只看高引用率论文的数量，美国和一些欧洲国家仍然领先，但中国论文在国际上被引用的次数正越来越多，高引用率论文数量也位居全球前列。

从研究领域看，美国、欧盟、日本论文的一个重点是生物医学领域，中国和印度论文的一个重点是工程学领域。

这份报告还分析了美国专利商标局授予的专利数量，结果显示来自美国、日本和欧盟的专利仍占主流，来自中国的专利数量还较少，但处于增长之中。从专利领域看，来自美国和欧盟的发明专利多在化学和健康领域，日本专注于半导体、光学等领域，中国和韩国则在信息和通信技术领域十分活跃。

第三，高等教育为科技创新提供了人才保障。报告显示，美国是全球颁发科学和工程专业博士学位最多的国家，其次是中国、俄罗斯、德国、英国和印度。

但在颁发科学和工程专业学士学位的数量上，美国相对落后。２０１４年，全球颁发超过７５０万个科学和工程专业学士学位，其中印度占２５％，中国占２２％，美国仅占１０％。报告指出，２０００年到２０１４年间，中国科学和工程专业学士学位授予量大幅上升。

这份报告说，全球科技发展充满活力，各国在科学与工程相关领域各有所长、相互依存，共同推动全球经济发展。

(责编：燕勐、袁勃)