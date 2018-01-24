南非开普敦等多个城市面临缺水难题 总领馆号召节约用水应对水荒

人民网约翰内斯堡1月24日电 （王磊）南非开普敦市正经历百年不遇的干旱，水库濒临干涸，城市供水不足，开普敦市政府已宣布实行6级B限水制度。但并不只是开普敦面临缺水的难题。

与开普敦毗邻的斯泰伦博斯市（Stellenbosch）目前也在采取各种措施，减少水资源浪费，并计划从下个月起引入6级限水制度。斯泰伦博斯市市长Gesie Van Deventer表示，目前正在将更多水管连接到本市的主供水系统，减少对开普敦市的依赖。

西博福特（Beaufort West）、艾伯特王子镇（the Town of Prince Albert）、乔治（George）也面临缺水难题。与此同时，纳尔逊?曼德拉湾市的水坝水位到达低位，不足30%。虽然政府发布了节水公告，但是水源供水量也在急剧下降。

约翰内斯堡市也敦促其居民减少用水量，自2017年3月起实施的1级用水限制依然存在。

24日，中国驻开普敦总领馆在其官方网站发布消息，表示将厉行节约用水，积极应对水荒，呼吁开普敦侨胞和中资机构积极响应市政府号召，严格遵守节水相关规定，做好必要应急准备，与当地居民同舟共济，共渡难关。

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