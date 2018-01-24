新华社北京１月２４日电 （国际观察）举行印度－东盟峰会 莫迪有何考量

新华社记者

为纪念印度与东盟建立对话伙伴关系２５周年，印度邀请东盟１０国领导人前往新德里参加定于２５日举行的印度－东盟峰会。印度还罕见地邀请东盟国家领导人参加２６日的共和国日庆祝活动。

分析人士指出，印度这一系列举动表明了对东盟的重视，符合印度“东进行动”和印度洋战略的一贯主张，但双方加强经贸合作面临不少现实的困难。

三大考量

为纪念印度与东盟合作２５周年，印度精心筹备此次印度－东盟峰会，设置了展会和论坛等多种形式的商务和文化活动予以配合，印度总理莫迪还将与到访东盟国家领导人举行多场双边会晤。

印度尼赫鲁大学国际关系学院主任瓦拉普拉萨德·多拉接受新华社记者采访时表示，印度整体国力和国际影响力不断增长，客观上推动了印度对东亚政策的不断拓展，从“向东看”转变为“东进行动”。东盟被视为整个东亚地区的支点，东盟１０国在经济发展方面都做得非常好，因此印度希望提升与东盟的合作水平。

分析人士认为，印度对东盟的重视有经济、外交、军事三个层面的考量。

经济上，自莫迪执政以来，国内多项经济改革举措并未取得完全成功，可能需要较长时间才能起效。与此同时，印度与东盟经贸交往不断加强，双边贸易额突破７００亿美元。因此，印度需要紧握东盟之手，缓解经济增速下滑的压力。

外交上，在莫迪“邻国优先”政策碰壁的背景下，印度一方面加强与西方国家关系，另一方面改“向东看”为“东进行动”，加紧发展与东盟国家关系。

马来西亚战略与国际研究所研究员沙赫里曼·洛克曼说，印度尽管此前就提出“向东看”，但莫迪的外交重心仍在大国身上，比如美国和日本。而这次与东盟国家举行峰会可能意在扭转外界的这一印象。

军事上，印度急需找到有力的合作伙伴，以扩大自身在印度洋地区的存在，抵御其他大国的影响力。

前景如何

对于东盟国家与印度经贸合作前景，一些东南亚专家持谨慎态度。

新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年认为，东盟与印度进行经贸合作面临不少困难。印度人力成本优势不大，底层民众求富欲望不强，企业家阶层缺失，一些地方势力试图阻挠现代化工业发展，这些因素决定了印度未来发展存在不少挑战。东盟国家对此应有深刻认识。

洛克曼说，印度经济比较封闭，就连国家内部贸易壁垒的问题都没有解决，这也是它难以与其他国家签署自贸协定的原因之一。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，印尼与印度同为人口众多的发展中大国，两国在经济发展阶段、产业结构上存在一定的竞争关系，互补性不强，两国经贸往来都不在各自对外经贸合作中占有重要份额。

苏尔约诺认为，印尼是东盟的主导国家，与印度的关系并非印尼和东盟对外关系的重点。在经贸往来有限、政治意愿不强的情况下，印尼与印度以及东盟与印度双边关系发展的空间有限。

合作共赢

分析人士指出，从更广的范围来看，促进亚太地区稳定与繁荣是地区各国的共同责任，各方就推进区域合作提出的设想和主张应该适应和平发展、合作共赢的时代潮流和世界大势。

郑永年说，新加坡主张东盟是个平台，大国都可以参与其中进行互动。

苏尔约诺说，中国目前是东盟的最大贸易伙伴，印度是发展中的大国，如果以东盟为中心，再加上中国与印度等国家，借助“一带一路”倡议的契机，共同合作，形成一个广阔的发展大市场，那么这样的经济合作将具有极为光明的前景。

缅甸战略和国际研究所秘书长吴钦貌林说，对东盟来说，中国和印度都非常重要。中、印、东盟三方关系平顺，整个地区的安全和发展就有保障。（综合新华社记者赵旭、梁辉、李晓渝、刘彤、庄北宁报道）

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