新华社东京１月２４日电 综述：日欲强化太空与信息防卫能力

新华社记者王可佳

日本防卫大臣小野寺五典２３日称，正考虑将“强化信息、宇宙领域的能力”等内容写入新的“防卫计划大纲”。据日媒报道，日本欲设立与海陆空自卫队平级的“信息、太空部队”，并将之视为开拓“第四、第五战场”的重要一步。

专家认为，近年来，日本强化信息、太空领域军事能力动作不断，不仅有违服务人类福祉的科研初衷，更折射出日本政府追求军扩的政策转向，令人担忧。

欲建信息与太空部队

小野寺２３日称，将考虑于２０１８财年底修改“防卫计划大纲”。他明确提出正考虑将“强化信息、宇宙领域的能力”等内容写入新大纲。

《读卖新闻》本月初报道称，日本欲创设与现有海陆空自卫队平级的“信息、太空部队”统一组织，以提升在相关领域的防卫能力。防卫省将分别给予太空、信息领域继海陆空后的第四、第五战场的地位。而这一统一组织内将设有独立司令部，由防卫省直辖管理。

据报道，信息部队主要负责２４小时监视、保护自卫队网络系统，现有１１０人的团队未来将实现人员大幅扩充。太空部队是一个新设组织，预计将于本世纪２０年代初正式启动，主要通过监视宇宙垃圾和反卫星武器等来保护己方和盟友的卫星资源。

日本名古屋大学名誉教授池内了认为，信息、太空这两个领域听上去可能关联并不太大，但其实拥有一定的共通性。比如监控太空中的情报会产生海量数据，这不仅需要存储，还需要进行计算、筛查和处理，也必然需要信息人才和技术。把这两个领域放在一起也是合理的。

不过，他同时也表示，这可能只是临时阶段，不排除将来太空部队根据战略需要独立出来成为一个单独组织的可能性。

强化太空领域防卫能力

小野寺２３日称，在太空、信息等新领域的军事化活动至关重要，日本将从根本上强化自卫队在上述领域的能力，提升自卫队的整体实力。据《朝日新闻》报道，防卫省正计划在山口县山阳小野田市增建新太空监视雷达，目前正在进行选址等筹备工作。

在太空领域，日本自卫队尚未配备相应的组织机构。目前，卫星等发射计划是由内阁府来制定，日本宇宙航空研究开发机构（ＪＡＸＡ）负责实施。与此同时，ＪＡＸＡ也对卫星轨道及太空目标等实施监控。

２０１７年１２月，日本发射一枚低轨道地球观测试验卫星“燕子”。普通轨道卫星距地球可能达五六百公里，低轨道卫星距离地球只有两三百公里，用于军事目标探测时可更加容易获得目标物高分辨率图像，用于移动通信时可令传输延时更短、路径损耗更小。

池内了介绍，日本自２００３年起已陆续发射了十几颗侦察卫星，在此领域逐步有了一定积累。不过日本在技术方面还远不如美国先进，尤其是侦察卫星精度不够，观测目标的清晰度有待提升。而美国在这方面没有向日本提供相应技术，只能靠日本自己研发、积累。

池内了说，由于预算规模有限，日本尚无能力单独进行太空军事开发。目前，ＪＡＸＡ已经在为美方提供相关情报数据，而将来防卫省建立太空部队后，必将继续与美军相关部门进行紧密合作。防卫省希望能够绕过ＪＡＸＡ具备单独与美军合作的能力，而这将是“日本加强与美军军事一体化的重要一步”。

太空军事化引担忧

池内了指出，ＪＡＸＡ原本是为了科学研究及改善人类生活而进行太空研究的机构，但其研究和开发的内容已逐渐转变为军事用途，可以说这一机构在逐步被军事体制吞噬。

日本内阁府不仅利用预算介入ＪＡＸＡ研发工作，还可通过下属的宇宙开发战略本部，控制卫星发射计划。其中，即使是仅以科学研究为目的的卫星，也被要求注明在安保方面能够起到何种作用。

池内了说，现在日本太空研究的军事化倾向十分显著，这将导致旨在促进科学进步和人类福祉的太空开发的发展空间逐步缩小，令人十分担忧。

此外，自小野寺去年８月再次出任防卫大臣以来，已频频表态要提前修改“防卫计划大纲”。首相安倍晋三２２日在施政方针演讲中也提出，将从根本上提升日本的防卫能力。据日媒报道，日政府还在探讨将“解禁攻击敌方基地能力”的内容加入修改后的大纲中。小野寺本人此前对解禁这一能力表态积极。

池内了说，自安倍重新执政以来，通过解禁集体自卫权的新安保法，做出与“专守防卫”原则背道而驰的举动。安倍政府还以朝核问题为借口，不断强化日本的导弹防卫力量。现在，日本的防卫政策正在发生转变，甚至军扩还可能不断升级。这一危险趋势需要得到制止。

(责编：燕勐、袁勃)