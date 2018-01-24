俄统计显示去年约１５０万中国游客到访俄罗斯 

新华社符拉迪沃斯托克１月２４日电（记者 吴刚）俄罗斯联邦旅游署署长萨福诺夫２４日表示，据初步统计，２０１７年有约１５０万中国游客到访俄罗斯。

塔斯社２４日援引萨福诺夫的话报道说，中俄双向旅游发展一直比较好，２０１７年有约１５０万中国游客到访俄罗斯，这一数字创造了历史最高纪录。

萨福诺夫表示，亚洲市场是俄罗斯旅游业发展重点开拓的地区，除中国外，２０１７年来自韩国、日本的游客也大幅增加。总体而言，在来俄旅游的外国游客中，来自亚洲的游客多于来自欧洲的游客。

俄旅游业人士指出，中国游客来俄罗斯主要参访与十月革命相关的一些历史名胜、在苏联工业史上作出突出贡献的著名工厂以及一些有俄罗斯文化传统的博物馆等。

近年来，受卢布贬值的影响，来俄罗斯的中国游客呈不断增加之势。在莫斯科、圣彼得堡、符拉迪沃斯托克等城市的机场，可以看到中文屏幕，听到中文广播，餐馆、景点也逐渐有了中文菜单和中文解说。

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