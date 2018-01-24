习近平提出“人类命运共同体”：中国智慧启示全世界

【编者按】世界经济论坛2018年年会在瑞士达沃斯拉开帷幕。回眸一年前，习近平在达沃斯和日内瓦的两场演讲，让“人类命运共同体”的思想，散发出真理的光芒，那洪钟般响亮的声音至今回荡在世界的上空。今年论坛主题“在分化的世界中打造共同命运”，堪称习近平去年演讲主题的延伸和传承。海外学者惊叹，中国智慧启示全世界，中国方案推动全世界，中国贡献繁荣全世界。从即日起，人民网推出系列特稿，解读世界为何青睐“人类命运共同体”。

2017年1月17日，国家主席习近平在瑞士达沃斯国际会议中心出席世界经济论坛2017年年会开幕式，并发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲。新华社记者 兰红光 摄

从莫斯科到纽约，从博鳌到杭州，中国智慧闪烁着耀眼的光辉。

十八大以来，习近平在众多国际国内场合阐述、倡导“人类命运共同体”理念，持续为全球经济发展注入动力，不断为世界形势向好发展增加砝码。

2017年伊始，全球最活跃的多边外交中心之一瑞士，迎来了习近平的到访。1月17日、18日，习近平先后在达沃斯和日内瓦发表的两场主旨演讲更是谱写出“人类命运共同体”理念的精彩华章。

国际社会普遍认为，两场演讲为人类社会发展进步描绘了蓝图，是习近平在国际舞台上对中国智慧精妙绝伦的演绎，并给予全世界启示：“人类命运共同体”理念是应对“逆经济全球化”浪潮、解决世界难题的一剂“良药”。

如何看待经济全球化、如何发展世界经济

不能从大海退回到湖泊

“善治病者，必医其受病之处；善救弊者，必塞其起弊之源。”在达沃斯，习近平发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的演讲。这是继G20杭州峰会后他再一次在世界舞台通过阐释中国道路、运用中国智慧为全球经济发展把脉开方。

习近平在达沃斯演讲中指出当前世界的种种乱象：地区冲突频繁发生，恐怖主义、难民潮等全球性挑战此起彼伏……

有人将这些乱象的病根归咎于经济全球化，习近平则在演讲中运用一个绝妙譬喻否定了这一观点：“让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。”

病根到底在哪里？“困扰世界的很多问题，并不是经济全球化造成的”，习近平精准地提出经济领域三大突出矛盾“全球增长动能不足”、“全球经济治理滞后”、“全球发展失衡”是世界经济长期低迷，贫富差距、南北差距问题更加突出的根源。

如何对症下药？习近平提供中国智慧：坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式；坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式；坚持与时俱进，打造公正合理的治理模式；坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式。

万物并育而不相害，道并行而不相悖。“只要我们牢固树立人类命运共同体意识，携手努力、共同担当，同舟共济、共渡难关，就一定能够让世界更美好、让人民更幸福。”演讲中，习近平再一次倡导凝聚着中国智慧的“人类命运共同体”理念，这一理念支撑着中国继续深入参与经济全球化进程，并且坚定不移引领经济全球化进程。

在现场聆听习近平演讲的瑞士驻华大使戴尚贤说：“这的确是现代国际关系中一个非常重要的时刻。”因为这一时刻，人类命运共同体理念闪烁着中国智慧的光芒照耀在阿尔卑斯山脉的冰雪之上。

建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界

“日内瓦之问”引世界共鸣

追寻习近平的外交足迹，不难发现他总是站在人类社会走向、世界形势发展的高度思考当前国际社会的种种问题。

他在日内瓦发表题为《共同构建人类命运共同体》的演讲，生动地描摹当前世界图景：“世界经济增长乏力，金融危机阴云不散，发展鸿沟日益突出，兵戎相见时有发生，冷战思维和强权政治阴魂不散，恐怖主义、难民危机、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延。”

这一图景引出了习近平的“日内瓦之问”：世界怎么了、我们怎么办？

习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当，以“以天下为己任”的情怀给出了中国方案：“构建人类命运共同体，实现共赢共享”。

早在造访联合国之前，习近平在瑞士媒体发表的署名文章中写道：“我这次访问联合国日内瓦总部，是想同各方重温历史，弘扬各方公认的外交理念，探索构建人类命运共同体这个重大命题，就建设一个更加美好的世界聆听各方意见。”

重温历史，习近平阐明从《威斯特伐利亚和约》确立的平等和主权原则，到日内瓦公约确立的国际人道主义精神，再到联合国宪章与万隆会议确立倡导的宗旨与原则，是构建人类命运共同体必不可缺的基本遵循。无论国际关系如何演变，这些原则和理念必须坚定不移，不能搞“一国独霸”或“几方共治”。面对各种矛盾和问题，“只要怀有真诚愿望，秉持足够善意，展现政治智慧，再大的冲突都能化解，再厚的坚冰都能打破”。

也正是在这次演讲中，习近平系统、全面地提出构建人类命运共同体的“五个坚持”，从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设五方面为人类社会发展进步描绘了蓝图，为构建人类命运共同体提供了行动指南。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好

欢迎搭乘中国发展的“快车”

习近平在达沃斯演讲中强调，中国的发展，关键在于中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路。他阐明这条“中国道路”是在开放中谋求共同发展的道路。

一花独放不是春，百花齐放春满园。在习近平“人类命运共同体”理念的擘画下，中国始终坚持对外开放基本国策，奉行互利共赢的开放战略，不断提升发展的内外联动性，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家和人民。

习近平向全世界作出庄重承诺，中国人民张开双臂欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”、“便车”。这也就是在“逆全球化”浪潮中，中国不断推动经济全球化进程向前发展的内在动力。

“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好”，在日内瓦的演讲中，习近平以“三个决心”向国际社会回答了中国未来的政策走向：中国维护世界和平的决心不会改变、中国促进共同发展的决心不会改变、中国打造伙伴关系的决心不会改变。

凡益之道，与时偕行。人类命运共同体理念是中国智慧的结晶，承载着中国对建设美好世界的崇高理想和不懈追求，更是习近平送给全人类的一份厚礼。有学者称这两篇演讲是“中国思想理论进入世界的鲜亮标志”，可谓一语中的。

让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，中国智慧启示全世界。

(责编：朱欣(实习生)、常红)