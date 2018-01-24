2017年中英双边货物贸易额逾790亿美元

中国驻英国大使馆经商处２３日在伦敦召开媒体吹风会，经商处公使衔参赞金旭说，２０１７年中英双边货物贸易额达７９０．３２亿美元，较上年增长６．２％。

据中方统计，２０１７年中国对英国出口额达５６７．１８亿美元，比２０１６年增长１．８％，自英国进口额达２２３．１４亿美元，增长１９．４％。

据介绍，２０１７年英国对华投资额为１５亿美元，截至２０１７年年底，累计对华直接投资额达２２５．５亿美元，是中国在欧盟内的第二大引资来源地。去年中国对英国非金融类直接投资额为１５．３亿美元，截至去年底，累计对英非金融类直接投资额达１９１．４亿美元，英国是中国在欧盟内的第二大投资目的地。

金旭说，２０１７年中英经贸合作迈上新台阶。第九次中英经济财金对话成功举行，双方达成７２项合作成果。中英“一带一路”合作全面推进，其中包括欣克利角Ｃ核电项目开工建设、“华龙一号”核电技术通过第一阶段通用设计审查，中欧班列（义乌－伦敦）实现双向对开，以及青岛中英创新产业园正式启动等。

去年双方金融合作也不断深化。上海清算所在伦敦设立了办事处，工银标准银行在伦敦发布了“一带一路”指数报告，中国银行在伦敦开设了私人银行服务中心，中国农业银行、浦发银行获批在伦敦设立分行。

金旭说，中国政府将于２０１８年１１月５日至１０日在上海举办首届中国国际进口博览会，邀请各国政府和企业参加。目前，展会筹备顺利，多国政府高度重视并积极参与，超过１０００家企业明确表达了参展意向，３００家境外企业已经报名参展。他表示，英国对参展态度积极，英中贸易协会正牵头组织英国企业参展事宜。

金旭表示，展望未来，尽管有人担心英国“脱欧”进程可能给中英经贸合作带来一些不确定性，但中英合作的扎实基础没有改变。“中英政治互信不断增强，两国发展战略高度契合，相信中英经贸合作将向更大范围、更高水平、更深层次发展。”

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