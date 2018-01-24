美国否认叙利亚阿夫林地区存在“伊斯兰国”势力

美国国务院发言人诺尔特1月２３日在记者会上表示，虽然土耳其方面声称在叙利亚阿夫林地区的军事行动是为了打击极端组织“伊斯兰国”，但美国并未在该地区看到这一组织的存在。

当天早些时候，土耳其总统府发言人卡林说，土方在叙利亚北部的军事行动旨在打击恐怖组织，相关行动将一直持续，直到恐怖组织被彻底清除为止。

诺尔特表示，美土两国外长近日通过电话就土在叙军事行动问题进行多轮“严肃和坦诚“的对话，美国在相关地区的使领馆官员也就此开展一系列活动，这反映出美国对叙西北部局势发展的担忧程度，这已成为国务卿蒂勒森近日“案头的头等大事”之一。

诺尔特说，相比叙利亚其他地区，阿夫林地区局势相对平稳。美国鼓励土耳其在叙西北部地区采取降低紧张局势、减少暴力活动的措施。

土耳其军队２１日进入叙利亚边境，并对叙北部阿夫林地区的多个军事目标展开地面军事行动，以打击叙利亚库尔德武装“人民保护部队”和极端组织“伊斯兰国”。土政府认为“人民保护部队”是被其列为恐怖组织的土耳其库尔德工人党在叙利亚的分支。（记者 朱东阳 刘晨）

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