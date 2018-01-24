专访：中国在落实2030年可持续发展目标中处于领先位置——访联合国副秘书长刘振民

联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民２３日在瑞士达沃斯接受新华社记者专访时表示，中国在落实消除贫困等２０３０年可持续发展目标中处于领先位置。

刘振民说，从全球范围看，实现可持续发展目标如消除贫困等都面临很大挑战。中国将在２０２０年有望实现全面脱贫，这对全球来说具有重大意义。中国人口占全球五分之一，中国脱贫成果对全球有示范作用。

刘振民说，中国不仅对落实可持续发展目标高度重视，建立国家级协调机制，制定国家２０３０年可持续发展目标的国家规划，还将可持续发展目标纳入“十三五”规划，同时积极推动在更广泛的范围内实现可持续发展目标。２０１６年二十国集团（Ｇ２０）杭州峰会上，可持续发展目标在中国的推动下被纳入Ｇ２０议程当中。占全球经济总量８０％的Ｇ２０国家能在落实２０３０年可持续发展议程中起到带头作用，对全球意义重大。

刘振民强调，中国提出“一带一路”、亚洲基础设施投资银行、丝路基金等一系列互联互通倡议，推动多边合作机制，形成区域合作计划。这些倡议和计划对于带动亚洲国家实现２０３０年可持续发展目标也起到重要作用。联合国秘书长古特雷斯曾表示，“一带一路”倡议和联合国２０３０年可持续发展议程方向一致，有助于推动经济全球化更加平衡、包容、和谐发展，对于通过国际合作解决当今世界面临的诸多挑战意义重大。

２０１５年９月，联合国１９３个会员国通过了以１７个可持续发展目标为核心的２０３０年可持续发展议程，旨在消除贫困、消除饥饿、应对气候变化、加强可持续发展等。

刘振民说，“２０３０年可持续发展议程是全球领导人达成的关于全球可持续发展的最重要的安排和共识”。与此前的千年发展目标相比，２０３０年可持续发展议程适用于所有发达和发展中国家。同时，可持续发展目标强调不让任何国家掉队，要最终实现全人类都能享受的目标。

他说，过去两年向可持续发展目标迈进的过程总体进展良好。各国不仅都将其纳入到国家经济社会发展规划中，而且都建立了落实目标的国家机构。但他同时表示，目前联合国上百个国家提供的自愿审查报告显示，各国进展差距很大，主要体现为部分国家在认识、能力以及资源投入上的不足。

刘振民认为，中国未来将继续在落实２０３０年可持续发展议程方面发挥重要作用。他强调，要把推进全球化与推进可持续发展目标结合起来，要把可持续发展目标落实融合到全球化的过程中去，确保没有国家没有人掉队。（记者 凌馨 邓茜）

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