构建人类命运共同体，习近平这些话语深入人心

【学习进行时】世界经济论坛2018年年会正在举行。2017年1月，习近平曾在日内瓦万国宫发表演讲，深刻阐述了共同构建人类命运共同体的中国方案，得到与会者的高度赞赏。“协和万邦”“天下大同”是习近平一贯的主张，在不同场合，他多次向世界传递“和”的理念，得到国际社会越来越多的认同，人类命运共同体的理念日益深入人心。新华社《学习进行时》今天为您梳理习近平那些深入人心的话语。

在联合国迎来又一个10年之际，让我们更加紧密地团结起来，携手构建合作共赢新伙伴，同心打造人类命运共同体。让铸剑为犁、永不再战的理念深植人心，让发展繁荣、公平正义的理念践行人间！

——2015年9月28日

出席第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话

我们应该求同存异、聚同化异，共同构建合作共赢的新型国际关系。国家不论大小、强弱、贫富，都应该平等相待，既把自己发展好，也帮助其他国家发展好。大家都好，世界才能更美好。

——2016年9月3日

在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲

中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。

——2016年9月3日

在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲

“大道之行也，天下为公。”当今世界，各国相互依存、休戚与共，我们要顺势而为，推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体。

——2016年11月21日

在秘鲁国会的演讲

世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。

——2017年1月17日

在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲

让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待，也是我们这一代政治家应有的担当。中国方案是：构建人类命运共同体，实现共赢共享。

——2017年1月18日

在联合国日内瓦总部的主旨演讲

我们要推进国际关系民主化，不能搞“一国独霸”或“几方共治”。世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。

——2017年1月18日

在联合国日内瓦总部的主旨演讲

在“一带一路”建设国际合作框架内，各方秉持共商、共建、共享原则，携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢，不断朝着人类命运共同体方向迈进。这是我提出这一倡议的初衷，也是希望通过这一倡议实现的最高目标。

——2017年5月15日

在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上的开幕辞

世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，弱肉强食的丛林法则、你输我赢的零和游戏不再符合时代逻辑，和平、发展、合作、共赢成为各国人民共同呼声。

——2017年9月3日

在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话

我们呼吁，各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

——2017年10月18日

在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

我们认为，世界各国尽管有这样那样的分歧矛盾，也免不了产生这样那样的磕磕碰碰，但世界各国人民都生活在同一片蓝天下、拥有同一个家园，应该是一家人。世界各国人民应该秉持“天下一家”理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。

——2017年12月1日

在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话

事要去做才能成就事业，路要去走才能开辟通途。构建人类命运共同体是一个历史过程，不可能一蹴而就，也不可能一帆风顺，需要付出长期艰苦的努力。为了构建人类命运共同体，我们应该锲而不舍、驰而不息进行努力，不能因现实复杂而放弃梦想，也不能因理想遥远而放弃追求。

——2017年12月1日

在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话

当今世界正处于大发展大变革大调整时期，各国相互联系和依存日益加深，人类面临许多共同挑战。中国同拉美和加勒比国家地理相距虽然遥远，但同属发展中国家，世界和平、发展繁荣和人民幸福是我们共同追求的梦想。中国人民愿同拉美和加勒比各国人民携手并进，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

——2018年1月22日

致中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第二届部长级会议的贺信

(责编：朱欣(实习生)、常红)