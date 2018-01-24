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巴西专家：中国的态度给拉美人民带来了新希望

赵焱　陈威华

2018年01月24日09:39  来源：新华网
 

新华社里约热内卢１月２３日电（赵焱 陈威华）巴西里约州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗２３日在接受新华社记者采访时表示，不少拉美国家一直希望能够与中国共建“一带一路”，而中国的态度也给拉美人民带来了新希望。

“这次中拉论坛部长级会议上中国外长王毅确认将拉美国家全部纳入‘一带一路’建设，这让拉美国家感到非常兴奋。”桑托罗说。

桑托罗认为，拉美国家对美国政府的贸易保护主义和移民政策非常担忧，中国的态度给拉美人民带来了新希望。中国与拉美共建“一带一路”不仅仅是中国看中拉美的战略地位，更是拉美国家本身的意愿。

桑托罗说，很多拉美国家意识到要加强与中国和其他亚洲国家的合作，拉美国家需要使自己的港口、交通基础设施更加现代化，能够充分连接粮食、矿产和能源产区和港口地区，因此建设连接太平洋和大西洋两岸的铁路尤为关键，这与中国提议的“两洋铁路”建设不谋而合。

桑托罗认为，中国与拉美的合作是广泛的合作，超越小区域化的合作，这种“一带一路”大框架下的合作是双方合作的正确道路，是双方发展的正确方向。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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