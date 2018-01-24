“广州创造”登上《华尔街日报》

昨日，世界经济论坛2018年年会在瑞士达沃斯开幕。与此同时，一篇关于广州高质量发展的报道登上了美国《华尔街日报》，其题为《广州：“全球化未来”的积极参与者》（Guangzhou: Active Player Building a Better Future for Globalization）。报道指出，在世界经济缓慢复苏、中国经济转向高质量发展阶段的今天，一个自古以来靠对外贸易发展壮大的中国城市—— “千年商都”广州，正以积极的态势参与“全球化未来”的建设，在发展更高层次的开放型经济进程中又一次站在时代的潮头。

文、图/广州日报全媒体记者黄蓉芳 通讯员穗外宣

“越来越多的国家注意到中国推进全球治理能力提升的新尝试，并以积极的姿态寻求主动对接。” 这篇登上《华尔街日报》的报道分析，在广阔的视野下，中国提出的“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设，也为地处珠三角经济圈核心地带的广州，带来了发展新机遇。

报道认为，广州的实践表明，中国正在进行一场“创新革命”，中国正迅速崛起为充满创新机会的中心，创新正以一种前所未有的速度在中国蓬勃发展。“从无人机到人工智能，从互联网到基因工程，创新企业正在重塑中国的科技与商业前景。”

广州这个“千年商都”为何能保持持续发展的活力？该报道认为，这是因为包容、开放的广州从古至今都是中国与世界沟通的重要纽带，与世界的联动从未停息。

这篇报道还把关注目光投向了广州这个城市的生态和生活环境。报道中介绍，作为中国有名的“花城”，广州城市绿化率达41.5%；以空气质量为例，2017年1至10月，广州空气质量达标天数比例为80.9%，“广州蓝”成为美丽广州的新名片。

谈先进制造业：“广州制造”向“广州智造”“广州创造”跃升

“2017年财富全球500强榜单中，有115家中国企业登榜，中国企业的数量在稳步上升，美国是132家，中国的企业已经跟美国非常接近。在无人机开发、移动支付等越来越多的领域里，中国已不再是追随者，而逐渐成为引领者。”该报道援引了时代公司首席内容官兼《财富》杂志总裁穆瑞澜在广州《财富》全球论坛期间发表的观点，并分析认为，中国企业走出了自己的道路，逐步摆脱了“模仿者”身份，成为全新科技的提供者。

“在中国各地，地方政府在深入实施创新驱动发展战略方面持续发力。”该报道分析，以广州为例，当前，广州正加快创新驱动发展步伐，着力布局发展实施新一代信息技术、人工智能、生物医药（IAB）和新能源、新材料（NEM）产业行动计划，以科技产业创新和战略性新兴产业推动城市发展转型升级。

广州通过大力发展新能源汽车、轨道交通、无人驾驶和机器人等先进制造业，开展新一轮工业企业技术改造行动，推动数字经济和实体经济融合发展，逐步实现“广州制造”向“广州智造”“广州创造”跃升。

富士康10.5代显示器全生态产业园、思科（广州）智慧城、GE生物科技园，以及中远海运散货全国总部、上海复星集团南方总部、科大讯飞华南总部、国机智能全国总部等总部型、创新型、枢纽型项目纷纷落户广州，城市发展后劲不断增强。

谈枢纽性作用：广州从千年商都向国际枢纽升级

报道认为，在“一带一路”倡议框架下，广州成为中国与“21世纪海上丝绸之路”沿线国家和地区之间的重要纽带。广州拥有世界级的海港、空港、铁路港和信息港，正依托高水平的开放优势，打造与世界深度互联互通的全球资源配置中枢。开放发展、对接世界，加快从千年商都向国际枢纽升级的广州，成为广东乃至国家新一轮发展的动力源和增长极之一。

在2017年10月15日至11月4日举行的第122届广交会上，“一带一路”沿线国家参展企业占六成。目前广交会已与32个“一带一路”沿线国家的45家工商机构签署了合作协议，为这些国家的企业提供咨询、参展、贸易促进服务。

报道引用了一连串统计数字，分析广州如今已形成全方位、宽领域、多层次的对外开放格局，加快发展更高层次的开放型经济：2017年1~10月，广州全市新注册企业16.3万家，同比增长47.8%，注册资本合计达17947亿元，同比增长1.95倍；其中投资总额在10亿元以上的大型项目达到111个，投资总额1亿~10亿元的中型项目多达1094个。2017年1~10月，广州吸引外资、实际利用外资达到56.7亿美元，同比增长12.49%。

“随着广州与世界各地交往不断深化，广州的‘朋友圈’也在不断扩大，成为当之无愧的国际交往中心。”报道指出，目前已经有60个国家在广州设立领事馆，广州已缔结37个国际友好城市，建立友好合作交流关系的城市33个。

谈城市竞争力：广州在发展更高层次经济进程中再立潮头

报道指出，广州这座海上丝绸之路上的千年商都，随着枢纽型网络城市的建设，正迈向国际商贸中心的新目标，成为最受投资者青睐的中国城市之一，吸引着国内外大量企业入驻，总部经济出现“井喷”势头。统计显示，累计已有297家世界500强企业在广州投资或设立机构，其中至少有120家把总部或地区总部设在广州。

2017年10月，广州在2017~2018年度全球城市竞争力报告中，排名全球第15位。作为中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽，广州在多领域作为城市的典范，以全新的全球城市形象出现在国际舞台上。

报道最后指出，在中国经济转向高质量发展阶段的今天，作为中国改革开放的先行者和前沿地，广州在民生、共享与创新等方面齐头并进，加速建设更具吸引力和竞争力的美丽花城，将不断为中国与世界交流搭建新的平台、创造新的机遇、开创新的合作，在发展更高层次的开放型经济进程中又一次站在时代的潮头。

(责编：朱欣(实习生)、常红)