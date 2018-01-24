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强调“天然美” 沙特骆驼选美向肉毒杆菌说不！

2018年01月24日08:49  来源：新华网
 

　　骆驼选美是沙特阿拉伯的重要赛事，在每年阿卜杜勒-阿齐兹国王骆驼节期间举行。今年的赛事强调“天然美”，对于任何注射过肉毒杆菌的骆驼，一经发现即取消其参赛资格。

　　路透社22日援引比赛主办方消息报道，已经有十几头骆驼因为注射肉毒杆菌被取消参赛资格。选美比赛时，参赛骆驼根据品种和毛色被领进赛道，评委根据头部大小、嘴唇是否能包裹住牙齿、脖颈长度、驼峰形状和位置、眼睛大小、睫毛长度、鼻子弯曲度、膝盖状况等指标为它们打分。为了让自己饲养的骆驼看起来更健美，一些急于求胜的饲养者给它们注射肉毒杆菌。

　　沙特每年在首都利雅得以东的沙漠小镇鲁马赫举办骆驼节，旨在弘扬传统文化。今年的骆驼节长28天，将于2月1日落下帷幕。除了观看骆驼选美，游人还能参加一系列骆驼主题体验活动，例如喂骆驼、喝骆驼奶、观看骆驼毛纺织等等。“骆驼是沙特的标志，我们以前出于生活所需养骆驼，现在养骆驼则用于消遣娱乐，”骆驼选美比赛主裁判福赞·马迪说。（袁原）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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