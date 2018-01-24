英国墓园闹乌龙“埋错了” 法官判决墓园重葬

英国一名老人临终前表示想与过世的丈夫葬在一起，不料女儿安排葬礼时发现墓园先前误将她叔父的遗骨和父亲葬在一处，只好暂时将母亲遗骨葬在旁边墓穴。她将墓园管理方告上法庭，法官判决墓园重葬。

英国《每日邮报》报道，女子生活在纽卡斯尔，父亲2006年过世后，叔父买下她父亲墓地旁边的墓穴，希望和哥哥来日作伴。孰料，她叔父2011年去世后，墓园将兄弟俩葬在一处。去年，女子在母亲葬礼前一天吃惊地发现墓园出错。当时她决定葬礼照常举行，于10月4日将母亲遗骨葬在叔叔买下的那块墓穴里。数日后，女子改变心意，向法庭提出将母亲和叔父遗骨互换墓穴的要求。

法院批准了这一申请。墓园方面也向女子道歉，表示要积极配合法院裁决。（王鑫方）【新华社微特稿】

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