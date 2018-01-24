世界经济论坛年会开幕　聚焦国际合作应对挑战

1月23日，在瑞士达沃斯，瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞（后左一）在第48届世界经济论坛年会上发表讲话。新华社记者 徐金泉 摄

新华社瑞士达沃斯１月２３日电（记者刘曲）第４８届世界经济论坛年会２３日在瑞士小镇达沃斯开幕。年会将围绕“在分化的世界中打造共同命运”这一主题，探讨在地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义，以及国际安全、环境保护、全球经济等方面的重大问题。

瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞在当天开幕式上发言表示，当今世界在气候变化、反恐、和平与安全领域存在意见分化。２０１８年应成为国际合作和多边主义之年。

贝尔塞建议，面对共同危机，应进一步推进全球化、多边主义及自由贸易，通过提高每个人的社会地位和改善社会的整体平等性，建立更为公平的社会体系。

本次世界经济论坛年会在４天内将举办４００多场讨论，为与会各方促交流、谋共识、求合作搭建平台。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布在年会开始前说，当今全球面临的挑战极为严峻，各国比以往任何时候都更需要协调一致、通力合作。

他表示，任何政府、企业和个人都不可能独自应对国际舞台上的各项挑战，同时，无论国际、地区还是行业问题，都不可能孤立地得到解决，而是需要制定“系统性方案”。

(责编：朱欣(实习生)、常红)