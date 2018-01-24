习近平总书记特使宋涛向古共中央政治局集体通报中共十九大精神

新华社哈瓦那１月２３日电（记者马桂花）中共中央总书记习近平特使、中联部部长宋涛２２日在古巴首都哈瓦那向古共中央政治局集体通报中共十九大精神。古共中央第二书记马查多主持通报会，古共中央政治局委员拉索、巴尔德斯、穆里略、吉拉特和古共中央书记处书记阿尔瓦雷斯、巴拉格尔和奎瓦斯等出席通报会。

宋涛介绍了中共十九大的主要精神和历史贡献，重点阐释了习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、重大意义和深远影响，解读了大会作出中国特色社会主义进入新时代的重大政治论断，强调了全面从严治党永远在路上，通报了大会对新时代中国特色社会主义建设作出的全面部署。宋涛强调指出，中共十八大以来中国改革发展伟大成就的取得，根本上源于习近平总书记作为党中央和全党核心的坚强领导，源于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指导，源于以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党取得显著成效。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，锐意进取，埋头苦干，带领全国各族人民为实现党的十九大确定的目标任务而奋斗。

宋涛说，古巴特色社会主义和中国特色社会主义都有着深厚的历史文化传承，都是历经艰苦实践探索出来的。近年来在劳尔·卡斯特罗第一书记带领下，古巴党和政府开启经济社会模式更新进程，为古巴社会主义发展开辟了新的广阔前景；中国特色社会主义进入新时代焕发出强大生机活力，为发展中国家走向现代化提供了新的选择。我们对中古两国建设有各自特色的社会主义充满信心。

马查多等古共中央领导人衷心感谢习近平总书记派特使赴古通报中共十九大情况，高度评价中共十八大以来以习近平同志为核心的中共中央带领中国人民取得的历史性成就，认为中共十九大的胜利召开对全世界将产生重大而深远的影响。他们表示，古巴共产党希望同中国共产党进一步加强交流合作，深入学习借鉴中共治党治国经验，促进古巴经济社会模式更新进程和党的自身建设。

(责编：朱欣(实习生)、常红)