收集情报？俄罗斯“间谍船”现身美国东海岸

美国军方官员说，在东海岸北卡罗来纳州威尔明顿市东南方向大约160公里处的公海海域发现俄罗斯“维克托·列昂诺夫”号侦察船。

美国有线电视新闻网22日报道，两名美军官员说，美军“科尔”号驱逐舰及其他舰船正在“盯梢”这艘俄罗斯“间谍船”。

“列昂诺夫”号上周出现在加勒比海域，几天前驶离加勒比岛国特立尼达和多巴哥首都西班牙港。一名五角大楼官员当时说，不清楚“列昂诺夫”号的具体航向。以往，它通常在美国东海岸一些海军基地所在地附近出没，包括佛罗里达州卡纳维拉尔角、佐治亚州金斯湾、弗吉尼亚州诺福克市、康涅狄格州新伦敦市。

另一名美军官员上周说，“列昂诺夫”号可能在美东海岸附近部署4至6个月，“收集情报”。

这不是“列昂诺夫”号第一次在美国附近海域活动。

去年2月，美国海军在距康涅狄格州海岸大约48公里的海域发现“列昂诺夫”号。去年3月，这艘船出现在金斯湾美军潜艇基地以南大约32公里的海域。2014年至2015年，“列昂诺夫”号在美国附近海域活动。

“列昂诺夫”号是俄罗斯专用于收集情报的中型侦察船，1988年服役。公开资料显示，它全长91.5米，舷宽14.6米，吃水4.6米，满载排水量3470吨，动力装置为两台柴油发动机，编制船员为146人。（刘曦）【新华社微特稿】

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