也门人活在另一个地球？联合国也门特使不想干了

联合国22日宣布，联合国秘书长也门特使伊斯梅尔·乌尔德·谢赫艾哈迈德将在2月任期届满时离职。

谢赫艾哈迈德2015年4月被任命为联合国秘书长也门特使。在近3年任期内，他一直积极斡旋也门交战各方，但由联合国协调的多轮谈判均无果而终，未能有效缓和也门局势。

【继任者待定】

联合国方面尚未指定谢赫艾哈迈德的继任人选。联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克22日说，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯将快速任命新特使，在2月底接替谢赫艾哈迈德。

迪雅里克说：“在继任者公布前，特使（谢赫艾哈迈德）仍致力于通过外交手段结束暴力，寻求符合也门民众合法期待的政治解决方案。”

按法新社说法，去年5月，谢赫艾哈迈德的车队曾在胡塞武装控制的也门首都萨那遇袭，但遭胡塞武装否认。

谢赫艾哈迈德1960年出生于毛里塔尼亚首都努瓦克肖特，在担任联合国秘书长也门特使前，曾任联合国埃博拉应急特派团团长、联合国利比亚支助特派团副团长等不同职务。

【战火仍持续】

也门战火眼下未见熄灭之势。2014年9月，也门胡塞武装夺取萨那，后又占领南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特、阿联酋等9个阿拉伯国家针对胡塞武装发起军事行动。支持也门政府的武装力量夺回也门南部5个省，不过胡塞武装仍控制萨那和也门北部不少地区。哈迪领导的政府宣布南部城市亚丁为临时首都。

也门胡塞武装22日向西南部塔伊兹省发射6枚火箭弹，袭击纳什马镇一处安全设施，致一名摄像师和一名儿童等9人丧生。也门政府军控制塔伊兹省首府，但塔伊兹省是内战关键战场，大部分地区被胡塞武装占据。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，参与沙特主导的多国联军行动的一名阿联酋士兵22日被杀。阿联酋武装力量总司令部并未公布具体细节。

【“活在另一个星球”】

连年战乱令也门经济凋敝，民众生活困苦。据联合国统计，自2015年起，超过9200人在也门战火中丧生，另有近2200人死于霍乱，53人死于白喉。2220万人眼下依靠不同形式援助维持生计，占也门总人口四分之三以上。其中，1130万也门民众“迫切需要生存救助”，“近200万儿童失学，180万5岁以下儿童严重营养不良”。

德国之声电台记者向几名也门普通民众了解当地民生。在首都萨那做独立研究的艾哈迈德（化名）说，大部分人生活艰难，整整一年半，政府雇员和部分士兵都没有领到工资。一个也门民间团体负责人赫巴（化名）说：“我们也门人觉得被国际社会忽视了，就好像我们生活在另一个星球似的。”（海洋）（新华社专特稿）

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