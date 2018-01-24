美国肯塔基州一中学发生枪击案造成2死17伤

新华社芝加哥１月２３日电（记者王强）美国肯塔基州西南部一所中学２３日发生枪击事件，造成两名学生死亡，另有１７人受伤。

肯塔基州州长马特·贝文在事发地马歇尔县教育局举行的记者会上说，犯罪嫌疑人是一名１５岁的男生，已被警方抓获，他将面临谋杀和谋杀未遂等多项指控。

据贝文和当地警方负责人说，这名男生当天早上带手枪进入马歇尔高级中学，朝学生开枪射击。一名女生当场死亡，另一名男生在医院抢救时不治身亡。此外，１２名学生遭受枪伤，另有５人因非枪伤接受治疗。

据目击者说，枪声响起后，学生们在惊恐中四散而逃。警方控制局势后，安排校车将学生们疏散到附近另一所学校，与焦急等待的家长会合。

贝文说这起枪击案为“巨大的悲剧”，呼吁民众耐心等待调查结果。

当地警方说，他们已开始搜查嫌疑人的住所，寻找与行凶动机等相关的线索。美国联邦调查局等机构也已介入此案的调查。

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