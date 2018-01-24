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韩国说朝鲜已确定艺术团访韩演出日期

2018年01月24日07:37  来源：新华网
 

　　新华社首尔１月２３日电（记者陆睿　姚琪琳）韩国统一部２３日说，朝鲜方面表示将分别于２月８日在韩国江陵艺术中心、２月１１日在首尔国立剧场举行演出。

　　韩国统一部发言人表示，朝鲜方面当天向韩方发来有关艺术团访韩的通报。通报说，朝鲜艺术团将经由京义线陆路于２月６日抵韩，并于２月１２日原路返回朝鲜。

　　韩国方面当天还向朝方提议朝鲜冰球选手尽快访韩，与韩国选手共同训练。朝方随后决定派遣由１５人组成的女子冰球选手团与事先考察团于１月２５日一同访韩。

　　本月９日，韩朝双方在板门店举行高级别会谈，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。双方强调，还将举行各领域会谈，通过对话协商解决问题。

　　１５日，韩朝双方在板门店朝方一侧统一阁举行实务接触。双方经协商确定，朝方将派遣由三池渊管弦乐团１４０余人组成的艺术团访韩，在江陵和首尔进行演出。

　　１７日，韩朝双方在实务接触中商定，朝方将于１月２５日至２７日派遣事先考察团进行实地考察。双方还决定在女子冰球项目上组成联队参加平昌冬奥会。

　　２１日至２２日，三池渊管弦乐团团长玄松月率朝方艺术演出考察团经陆路抵达韩国，分别访问江陵和首尔，对平昌冬奥会之际朝鲜艺术团访韩演出进行提前踩点。

(责编：樊海旭、常红)
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