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韩出口泡面近三成被中国买走 韩媒：已成韩国美食

2018年01月24日07:34  来源：海外网
 

　　韩国市民在超市挑选泡面

　　据韩国关税厅23日消息，2017年韩国泡面出口额为3.8亿美元，较2016年的386万美元猛增31.2%，创下最高纪录。韩联社指出，这是继2015年创2.19亿美元的纪录后，韩国泡面出口连续3年创历史新高。

　　韩国泡面

　　报道称，中国继2013年以后一直在韩国泡面出口对象国排名榜中位居第一，去年也不例外。2017年韩国泡面对华出口份额为27.1%，其后依次为美国（10.8%）、日本（6.7%）。

　　韩国关税厅相关人士表示，得益于韩国国企的本土化成功以及社交媒体的有效宣传等，泡面的定位已经是韩国美食（K-Food），预计泡面出口有望继续保持增势。（编译/海外网 刘强）

(责编：樊海旭、常红)
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