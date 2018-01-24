韩出口泡面近三成被中国买走 韩媒：已成韩国美食

韩国市民在超市挑选泡面

据韩国关税厅23日消息，2017年韩国泡面出口额为3.8亿美元，较2016年的386万美元猛增31.2%，创下最高纪录。韩联社指出，这是继2015年创2.19亿美元的纪录后，韩国泡面出口连续3年创历史新高。

韩国泡面

报道称，中国继2013年以后一直在韩国泡面出口对象国排名榜中位居第一，去年也不例外。2017年韩国泡面对华出口份额为27.1%，其后依次为美国（10.8%）、日本（6.7%）。

韩国关税厅相关人士表示，得益于韩国国企的本土化成功以及社交媒体的有效宣传等，泡面的定位已经是韩国美食（K-Food），预计泡面出口有望继续保持增势。（编译/海外网 刘强）

(责编：樊海旭、常红)