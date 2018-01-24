韩出口泡面近三成被中国买走 韩媒：已成韩国美食

韩国市民在超市挑选泡面
据韩国关税厅23日消息，2017年韩国泡面出口额为3.8亿美元，较2016年的386万美元猛增31.2%，创下最高纪录。韩联社指出，这是继2015年创2.19亿美元的纪录后，韩国泡面出口连续3年创历史新高。
韩国泡面
报道称，中国继2013年以后一直在韩国泡面出口对象国排名榜中位居第一，去年也不例外。2017年韩国泡面对华出口份额为27.1%，其后依次为美国（10.8%）、日本（6.7%）。
韩国关税厅相关人士表示，得益于韩国国企的本土化成功以及社交媒体的有效宣传等，泡面的定位已经是韩国美食（K-Food），预计泡面出口有望继续保持增势。（编译/海外网 刘强）
钟声：世界需要时代领导力 一年一度的世界经济论坛年会即将在瑞士达沃斯小镇拉开帷幕。2018年年会主题为“在分化的世界中加强合作”，将聚焦在各国地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。世界经济论坛主席施瓦布向与会领导人呼吁：“在一个裂变的世界里，领导力意味着要超越当下的不和谐，着眼于共同的新未来。钟摆不会自动摆回到各方步调一致的状况。我们必须推动这一进程——证明即使在一个分裂的世界中，相关利益方仍有可能实现合作。” 【详细】