韩一男子自称黑社会抢劫便利店 警方利用泡面指纹将其抓获

【环球网综合报道】韩国一男子自称黑社会，在便利店威胁女店员并抢劫数十万韩元，后韩国警方利用其在泡面上留下的指纹将其抓获。

据韩国KBS电视台1月22日报道，釜山市釜山镇警察局22日通报一起案件，21岁男子李某威胁便利店女店员，抢劫数十万韩元 。李某因涉嫌恐吓、盗窃等罪名被警方立案调查。

KBS电视台报道称，李某于14日19时48分在釜山镇区釜田洞一家便利店，威胁20多岁的女店员A某，并涉嫌勒索现金70万韩元。据警方调查，李某大约在案发50分钟前进入便利店，购买了泡面等食物食用后，威胁女店员A某并勒索钱财。

韩国警方介绍，李某身高186公分、体重104公斤。据李某交代，他自称是暴徒，和店长是熟人，如果不给钱就砸碎ATM 机。李某从A 某处勒索现金，并索要其手机号，威胁不让其报警。后女店员的报警后，警方通过鉴定李某食用过的泡面包装纸上的指纹，锁定李某为嫌疑人。

据警方调查，李某离开便利店后，搭乘出租车向金泉方向行进。警方通过手机定位确定了李某的位置，将李某抓获。(实习编译：薛文丽 审稿：刘昆)

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