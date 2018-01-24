囚犯袭警引燃全法狱警怒火 连日抗议风潮持续发酵

由于服刑犯人袭警引发的法国狱警抗议风潮连日来继续发酵。在工会与政府谈判无果的情况下，狱警23日再次举行罢工和封堵行动，导致全法多处监狱运转受阻。

22日，在代表监狱系统的三大工会组织号召下，全法狱警举行大规模抗议行动。工会宣称，全法188座监狱和看守所中有四分之三被抗议行动波及。但监狱管理部门的统计显示，只有10座监狱遭封堵，13座监狱的狱警罢工。抗议行动引发取消家属探视，压缩犯人放风时间，延迟提审犯人等一系列后果，当局还派出警察和宪兵部队代替部分狱警执勤。

据此间媒体报道，由于工会代表与司法部长妮科尔·贝卢贝谈判未果，法国狱警23日再次发起抗议。当日早晨，法国共有49座监狱继续被抗议者封堵入口，导致这些机构依旧无法正常工作。另有12座监狱的狱警继续以各种形式罢工，还有部分狱警以故意怠工等方式表达不满。

23日清晨，中新社记者在位于巴黎南郊的全法第二大监狱——费雷讷看守所门前见到，上百名罢工狱警聚集在一起，点燃了堆放在地上的轮胎和木材。抗议人群还用垃圾桶挡住通往监狱的道路，并拥至监狱入口处高呼口号。当局出动防暴警察与狱警对峙，并与数名抗议者发生推搡。

据报道，连日来，在马赛、尼斯、里昂等外省城市都发生了封堵监狱和罢工事件。23日下午，司法部长妮科尔·贝卢贝再次在巴黎接见工会代表，希望通过谈判尽快平息狱警的怒火。

此前，狱警工会组织已与政府进行数轮对话，但迄今尚未达成协议。妮科尔·贝卢贝提出增加1000多个工作岗位、加强监狱安保力量等数项承诺，以期结束此次监狱抗议危机。工会方面则认为，政府开出的条件“远远低于狱警群体的预期”，让人无法接受。

1月11日，法国北部加来海峡省旧旺丹监狱一名正在服刑的前“基地”组织成员持刀刺伤了3名狱警，成为此次抗议风潮的导火索。法国各地狱警不断以各种形式表达不满，最终酿成25年来法国最大规模的一次狱警抗争运动。(记者 龙剑武)

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