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美肯塔基州发生校园枪击案 造成2死多伤

2018年01月24日07:08  来源：中国新闻网
 

　　中新社休斯敦1月23日电 美肯塔基州西南地区的一所高中发生校园枪击案，造成2死多伤。

　　美国有线电视新闻网(CNN)消息，肯塔基州州长迈特(Matt Bevin)23日举行新闻发布会称，枪击案件发生在当日上午7时57分，一名15岁男青年持手枪进入马歇尔郡高中的教室中，朝学生开枪。已造成2人死亡，12人受伤。一名15岁女生当场中弹身亡，一名15岁男生就医后不治身亡。其他受伤人员已送医救治。

　　马歇尔郡警方在事发10分钟后赶至现场，当场逮捕了这名枪手。警方称，现正在调查枪手身份及其作案动机，将对其诉以多项谋杀罪名及蓄意谋杀罪。

　　据美国广播公司(ABC)报道，事发时，该校百余名学生逃出学校。学校周围一度陷入混乱，学生和家长互相寻找对方。周边停车场停满了车，家长和孩子们相拥而泣。目前，该校学生乘坐校车，被临时转移到周边高中进行安顿。

　　这是两天内美国高中发生的第二起校园枪击案件。22日，在得克萨斯州北部小城意大利(Italy)的一所高中，一名16岁男生开枪打伤一名15岁女生。枪手当场被捕。

(责编：樊海旭、常红)
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