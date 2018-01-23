“身体上的中国梦——中国女性形体健康管理推广计划2018和你更近”年度盛典

“以形体幸福成就家庭幸福，让天下女人因我们而改变。”1月18日， “身体上的中国梦——中国女性形体健康管理推广计划2018和你更近”年度盛典在北京举办。

全国政协委员、中国家庭文化研究会会长、原全国妇联副主席、书记处书记洪天慧，中国家庭文化研究会常务副会长兼秘书长韩湘景，中国家庭文化研究会副会长、北京兰超科技集团董事长肖炜，中国妇女杂志社社长吕晋，中国妇女杂志社副社长吴宝丽出席会议。

“身体上的中国梦——中国女性形体健康管理推广计划”是在中国家庭文化研究会的指导下，中国妇女杂志社、北京兰超科技集团于2013年面向全国推出的大型社会公益事业。五年的发展历程中，“中国女性形体健康管理推广计划”走遍全国数十个主要城市，帮助数万名女性树立正确的形体健康管理观念，让她们拥有更美好的形体、更和谐的家庭和更幸福的生活。与此同时，开展“女性形体健康管理状况调查”，获得大量一手数据，为开展后续公益及科研活动奠定了基础。在多领域专家的共同努力下，2016年，《女性形体健康管理概论》出版，全球首创形体健康管理学科系统。同年，北京兰超科技集团董事长肖炜的“身体上的中国梦”发言荣获APEC经营效率和成功目标最高奖——APEC BEST AWARD最佳奖，这是中国妇女代表首次在该论坛差额竞赛中荣获最高奖。通过五年的耕耘奋斗，形体健康管理已经在中国大地上扎根，开始成为更多人的口头禅和实践观。未来三年，形体健康管理产业格局将基本达成，O2O线上线下布局完成，健康+科技的市场和产品服务系统走向成熟。形体健康管理正在向科学时代、公众时代、国际时代迈进。

全国政协委员、中国家庭文化研究会会长、原全国妇联副主席、书记处书记洪天慧女士作为开场嘉宾发表了重要讲话。她指出，回首2017年，党的十九大绘制了宏伟蓝图，对科技创新引领发展提出了更高要求，对深入实施公民道德建设工程，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设也指出了新的方向。中国家庭文化研究会将与中国妇女杂志社和兰超集团继续努力，把“中国女性形体健康管理推广计划”打造成为更具广泛影响力的社会公益品牌，造福广大女性，造福广大家庭。

北京兰超形体健康管理科技研究院发布了《中国城市女性形体健康研究》年度报告。报告反映了2017年北京兰超形体健康管理科技研究院透过“消费者调查”、“大数据舆情调查”、“学术前沿研究”等三大板块，对中国女性形体健康管理相关内容进行的分析研究。为了解和掌握现代女性形体健康管理状况，分析城市女性在形体健康管理方面的误区，探讨科学、有效的形体健康管理理念，提供切实可行的指导和帮助。

中国妇女杂志社副社长吴宝丽表示，五年来，越来越多的女性同胞和家庭，因“中国女性形体健康管理推广计划”而人生幸福、家庭和谐。在新时代的历史机遇中，我们将携手开创更多高品质的形体健康管理项目，促进“中国女性形体健康管理推广计划”更高效的传播，将它推进到更多的城市，为更多的女性和家庭谋求幸福。

中国家庭文化研究会副会长、北京兰超科技集团董事长肖炜做了“中国女性形体健康管理推广计划——2018 和你更近”的战略发布。她提出，形体健康管理事业的本质是新实业、新智造，是大健康、大数据，是由创新驱动的新产业。在新时代的语境下，2018年是产业升级的关键年，高质量发展是形体健康管理产业全面升级的必然要求，也是每一位形体健康管理推广人自身提升的宗旨。

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(责编：刘茹霞(实习生)、常红)