欧元集团就希腊救助审查达成协议 

新华社布鲁塞尔１月２２日电（记者帅蓉）欧元区财长２２日在布鲁塞尔召开会议，对希腊第三轮救助协议下的新一轮审查达成协议。

会议声明说，欧元集团对希腊实施了大部分必需的改革措施表示欢迎，同时授权欧元集团工作组和欧洲稳定机制在确保希腊完成剩余的改革措施后发放新一轮贷款。

本次救助贷款总额为６７亿欧元（约合８２亿美元），计划分两批发放。其中，第一笔５７亿欧元将在２月份发放，剩余款项也将在今年春季发放。

声明还说，欧元集团的工作即将转向本轮希腊救助项目的最后阶段，预计今年８月份结束救助计划。欧元集团工作组将对救助结束之后给予希腊必要的债务减免开展技术性工作。

为获得下一笔贷款，希腊议会１５日通过新的一揽子紧缩和改革法案。新法案包括减少家庭补助、提高工会发动罢工的难度、对银行没收的欠贷房产进行电子拍卖等内容。

根据希腊政府２０１５年与国际债权人达成的第三轮救助协议，债权人同意向希腊提供８６０亿欧元救助资金，但希腊需要实施一系列改革和紧缩措施才能得到这些资金。

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