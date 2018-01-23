“一带一路”项目落户比利时泽布吕赫港 

新华社布鲁塞尔１月２２日电（记者潘革平）中远海运港口公司２２日在布鲁塞尔与比利时泽布吕赫港务局签署了泽布吕赫港集装箱码头特许经营权协议，这是“一带一路”框架下的项目落户泽布吕赫港。

出席协议签署仪式的比利时副首相兼经济和就业大臣佩特斯表示，“中国目前是比利时的第三大出口目的国。在‘一带一路’框架下，比中经贸往来日益密切，去年往来泽布吕赫港与中国大庆之间中欧班列的开通就是最好的证明。”佩特斯说，这个协议的签署“不仅有助于巩固两国的贸易关系，同时也将提升泽布吕赫港的国际地位。”

中国驻比利时大使曲星说，２０１４年中比两国开启了“一带一路”海运战略合作新时代，也为今天的签约打下坚实基础。通过积极开拓对华合作，泽布吕赫港在国际海运尤其是西北欧航线中的重要性显著提升。展望２０１８年，我们对中比关系和经贸合作前景充满信心。

中远海运集团董事长许立荣致辞说：“签署这一协议，将深化码头服务业务，进一步提升两国海运贸易往来，提升客户服务体验和满意度，为促进比利时的经济社会发展作出积极贡献。”

泽布吕赫港是比利时第二大港口，地理位置优越。

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