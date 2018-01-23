美国空军将调查飞行员生理不适现象 

新华社华盛顿１月２２日电（记者刘阳 孙丁）鉴于近期美军飞行员在执行任务期间频繁发生生理不适现象，美国空军２２日宣布将成立调查组进行调查。

据报道，飞行员在飞行途中遇到的多种生理不适现象被统称为不明原因生理事件，其中包括组织缺氧、低碳酸血症、失去方向感等。

美国空军在声明中说，不明原因生理事件在历史上发生较少，但由于近年来飞行员相应意识的提高，声称遇到不明原因生理事件的报告也随之增加。

调查组负责人、少将鲍比·多伦波斯说：“空军将提供更多资源以了解不明原因生理事件，制定标准应对措施，并评估如何改进飞行员训练内容，以帮助他们发现并应对此类事件。”

她说，尽管每个飞行员经历类似事件的概率不足１％，但美国空军将积极采取措施应对这一现象，使不明原因生理事件不再发生。

据美国媒体报道，由于发生不明原因生理事件，美国空军去年曾暂停了一个Ｆ－３５中队、２８架“疣猪”Ａ－１０攻击机以及某基地所有“得克萨斯人”Ｔ－６Ａ教练机的飞行任务。美国海军也曾在去年一度暂停部分Ｔ－４５教练机的飞行任务。

在２０１７年通过的国防预算案中，美国国防部长马蒂斯授权为解决这一难题设立了１０００万美元的奖金。

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