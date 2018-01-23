中德合作打造重庆德国城 重庆再添对欧开放门户

新华社重庆1月23日电（记者黄兴）继重庆至德国杜伊斯堡的中欧班列后，重庆与德国经贸合作再次提速。23日重庆德国城启动项目招商，意味着中德合作打造德国城迈出关键步伐，重庆再添对欧开放门户，未来将在智能制造、跨境贸易等领域开展深度合作，促进中德经贸往来。

重庆德国城建设规模约30万平方米，将引进德国知名企业、先进技术、特色产业和品牌商业，打造为涉外总部经济、德国工业4.0为主导的智能创新产业中心。

重庆市商务委相关负责人表示，德国城定位为德国产业在华重要经贸交流平台，未来将建成欧洲企业集聚区，中国西南与欧洲在工业技术、商品贸易、文化交流的“桥头堡”，将进一步拓展重庆与欧洲企业在智能制造等方面的合作，助力重庆智能制造提速升级。

(责编：燕勐、袁勃)