新华社布鲁塞尔１月２２日电（记者潘革平）比利时首相米歇尔２２日在布鲁塞尔举行的记者会上说，根据最新评估，比利时国家安全委员会当天决定，“除某些特殊情况外”，全国安全警戒级别由３级“严重”下调至２级“中等”。

这是两年多来，比利时国家安全委员会首次将全国安全警戒级别下调至２级。米歇尔未详细说明安全措施将出现哪些变化。当地媒体认为，在安特卫普犹太区以及美国驻比外交机构附近等敏感区域，相关安全措施将暂时保留。

比利时副首相兼经济和就业大臣佩特斯当天表示，比利时下调安全警戒级别，是因为安全形势已经出现好转，这意味着会有更多外国游客来到比利时。

比利时安全警戒级别分为４级，分别意味安全威胁“较低”“中等”“严重”及“严重而紧迫”。

２０１５年１１月１３日，法国巴黎发生多起恐怖袭击。警方认定袭击者多来自比利时布鲁塞尔莫伦贝克区。同月１６日起，比利时全国安全警戒级别上调至３级。２０１６年３月２２日布鲁塞尔发生多起恐怖袭击后，比利时全国安全警戒级别一度被提高至４级。

(责编：燕勐、袁勃)