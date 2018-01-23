“北极前沿”大会呼吁加强北极问题合作 

新华社挪威特罗姆瑟１月２２日电（记者梁有昶 张淑惠）正在挪威特罗姆瑟举行的２０１８年“北极前沿”大会２２日呼吁各方加强北极问题合作，以促进北极地区的稳定与可持续发展。

本次大会的主题是“联通北极”。挪威外交大臣伊娜·瑟雷德在大会上发言时表示，尽管当今世界局势复杂多变，但稳定与合作仍是北极地区的突出特点，挪威北极政策的总体目标是致力于维持这种状况。气候变化和商业活动不断增加是北极地区未来面临的两大趋势，相关国家和地区需要通过加强合作来推动该地区的可持续发展。

瑞典企业和创新大臣米卡埃尔·丹贝里说，随着北极在经济和安全等领域的重要性不断上升，该地区已成为国际上关注的重点。加强交往与合作，对维持北极地区的和平与稳定至关重要。全球气候变化同样对北极造成重要影响，需要通过国际合作来寻求可持续的解决办法。

联合国环境规划署北极和南极问题首席顾问扬·杜希克认为，人们日益生活在一个互联互通的世界。对北极影响较大的气候变化问题，在世界其他很多地区同样能感受到。联合国环境规划署将致力于促进相关国家和地区在保护北极环境方面加强合作。

２０１８年“北极前沿”大会于２１日至２６日在北极圈内的挪威特罗姆瑟市举行，议题涉及政府政策、工商业、科研、健康和环境等方面，来自近４０个国家和地区的约１３００人参加会议。

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