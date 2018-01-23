菲律宾马荣火山或喷发 我驻菲律宾使馆提醒请尽快撤离

人民网北京1月23日电 据媒体报道，当地时间1月13日下午，菲律宾马荣火山开始喷发火山灰，目前已有熔岩喷出，部分航班取消或延迟，菲火山地震监测机构已于14日晚将安全警戒提高到三级，附近居民已在有序撤离，火山半径7公里内不允许进人。据预测，火山活动有加剧可能，面临进一步喷发的危险。
中国驻菲律宾使馆提醒在菲中国公民暂勿前往该地区，已在该地区旅行人员请尽快结束行程离开。鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在暂勿前往提醒发布后仍坚持前往，有可能导致当事人面临极高安全风险，并将严重影响其获得协助的实效，因协助而产生的费用由个人承担。如遇紧急情况，请及时报警并寻求中国驻菲律宾使馆协助。
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钟声：世界需要时代领导力 一年一度的世界经济论坛年会即将在瑞士达沃斯小镇拉开帷幕。2018年年会主题为“在分化的世界中加强合作”，将聚焦在各国地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。世界经济论坛主席施瓦布向与会领导人呼吁：“在一个裂变的世界里，领导力意味着要超越当下的不和谐，着眼于共同的新未来。钟摆不会自动摆回到各方步调一致的状况。我们必须推动这一进程——证明即使在一个分裂的世界中，相关利益方仍有可能实现合作。” 【详细】