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菲律宾马荣火山或喷发 我驻菲律宾使馆提醒请尽快撤离

2018年01月23日16:16  来源：人民网-国际频道
 

　　人民网北京1月23日电 据媒体报道，当地时间1月13日下午，菲律宾马荣火山开始喷发火山灰，目前已有熔岩喷出，部分航班取消或延迟，菲火山地震监测机构已于14日晚将安全警戒提高到三级，附近居民已在有序撤离，火山半径7公里内不允许进人。据预测，火山活动有加剧可能，面临进一步喷发的危险。

　　中国驻菲律宾使馆提醒在菲中国公民暂勿前往该地区，已在该地区旅行人员请尽快结束行程离开。鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在暂勿前往提醒发布后仍坚持前往，有可能导致当事人面临极高安全风险，并将严重影响其获得协助的实效，因协助而产生的费用由个人承担。如遇紧急情况，请及时报警并寻求中国驻菲律宾使馆协助。

　　菲律宾急救热线：911

　　驻菲律宾使馆领保求助热线：0063-9178972695

　　外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

(责编：王欲然、常红)
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