商务部回应美对光伏等产品再调查：中方将坚决捍卫自身正当利益

新华社北京1月23日电（记者 于佳欣）针对美国近日对进口光伏产品、大型洗衣机等发起的全球保障措施调查，商务部贸易救济调查局局长王贺军23日发表谈话指出，这是美国对贸易救济措施的滥用。中方将与其他世贸成员一道，坚决捍卫自身的正当利益。

华盛顿时间1月22日，美国总统特朗普宣布对进口光伏产品和大型洗衣机分别采取为期4年和3年的全球保障措施。王贺军指出，近年来美国连续对进口光伏产品和大型洗衣机采取贸易救济措施，已充分甚至过度保护了美国内相关产业。此次美方再次对进口光伏产品和大型洗衣机发起全球保障措施调查，并采取严苛的征税措施，是对贸易救济措施的滥用。中方对此表示强烈不满。

王贺军表示，美方此次调查不仅引起许多贸易伙伴的关切，也遭到了美国内许多地方政府和下游企业的强烈反对。美方一意孤行，再次对进口光伏产品和大型洗衣机采取限制措施，不仅有损于美国内产业整体健康发展，也进一步恶化了相关产品的全球贸易环境。

王贺军强调，当前国际经济复苏基础仍然十分脆弱，需要各国的共同努力和携手行动。过度、频繁的贸易保护不仅无法对相关产业起到救济作用，而且有损于经济的均衡发展，中方希望美方克制使用贸易限制措施，遵守多边贸易规则，为世界经济发展起到积极的推动作用。对美方的错误做法，中方将与其他世贸成员一道，坚决捍卫自身的正当利益。

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