越共中央总书记：将推动反腐工作迈出新步伐

新华社河内１月２３日电（记者陶军 王迪）越南共产党中央总书记、中央反腐败指导委员会主任阮富仲２２日说，２０１８年越南共产党要以更强的决心、毅力和效率，推动反腐败工作迈出新步伐。

据越通社报道，阮富仲当天主持越共中央反腐败指导委员会第１３次会议时指出，２０１７年越南反腐败工作取得明显成效，获得人民大力支持。反腐工作已经形成新气象，成为大势所趋，给人民留下了良好印象，巩固了人民的信任。

阮富仲强调，２０１８年应加快关于经济社会管理和预防打击腐败的制度建设，为反腐工作奠定政治与法律基础；还应加强对全社会的法制宣传教育，驳斥歪曲事实的误导性言论，切实指导推动反腐工作迈出新步伐。

阮富仲在会议上还要求加快引起社会舆论强烈反响的重大贪污和经济犯罪案件的办案进度，同时进一步加强检查、监督和审计工作。

同日，河内市人民法院就越南国家石油和天然气集团及其下属企业腐败案作出判决，越共中央政治局原委员、越国油原董事长丁罗升被判处１３年监禁。

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