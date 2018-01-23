印尼南部海域发生6.4级地震

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快讯：印尼万丹省南部海域发生6.4级地震，首都雅加达震感强烈。
钟声：世界需要时代领导力
一年一度的世界经济论坛年会即将在瑞士达沃斯小镇拉开帷幕。2018年年会主题为“在分化的世界中加强合作”，将聚焦在各国地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。世界经济论坛主席施瓦布向与会领导人呼吁：“在一个裂变的世界里，领导力意味着要超越当下的不和谐，着眼于共同的新未来。钟摆不会自动摆回到各方步调一致的状况。我们必须推动这一进程——证明即使在一个分裂的世界中，相关利益方仍有可能实现合作。”
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权威论坛：提供解决世界难题的中国方案
2017年1月17日，习近平主席在世界经济论坛2017年年会上发表了题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，一年过去了，这篇全面阐释中国全球化主张、饱含中国智慧与中国方案的演讲依然激荡在大家心中。世界经济论坛2018年年会即将召开，本届论坛的主题是“在分化的世界中加强合作”，中国在全球经济治理中的地位与作用将成为各界关注热点
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即将消逝的挂历店