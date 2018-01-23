联合国报告：去年中国吸引外资总额创历史新高

新华社日内瓦１月２２日电（记者凌馨）总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议（贸发会议）２２日发布报告说，２０１７年，中国吸引外国直接投资１４４０亿美元，创历史新高，中国继续成为吸引外资最多的发展中国家，也是继美国之后全球第二大外资流入国。

贸发会议当天发布的《全球投资趋势监测报告》显示，去年全球外国直接投资总额较上一年下降１６％，至１．５２万亿美元。外国直接投资总额下降与全球国内生产总值、贸易增长等其他宏观经济指标显著改善形成鲜明对比。

报告显示，发达国家２０１７年外国直接投资较上一年下降２７％，是去年全球外国直接投资减少的主因。其中，欧洲地区下降２７％，北美地区下降３３％。

据初步统计，２０１７年流入发展中经济体的外国直接投资保持稳定，为６５３０亿美元，比２０１６年增长２％。其中，亚洲发展中经济体吸引外国直接投资总额增长２％至４５９０亿美元，使得亚洲超过欧盟和北美，重新成为全球最大外资流入地区。

报告预计，随着世界经济增长加速，全球外国直接投资在２０１８年有望反弹，增长至近１．８万亿美元。然而，地缘政治风险和政策不确定性的加强可能会影响外国直接投资复苏。此外，美国税改可能会影响美国跨国公司的投资决策，进而影响全球投资格局。

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