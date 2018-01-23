王毅盘点中拉全面合作伙伴关系建设三年“成绩单”

当地时间22日，外交部长王毅在中拉论坛第二届部长级会议第一阶段全会上发言时表示，三年来中拉携手努力，以《中拉论坛首届部长级会议北京宣言》为指针，扎实推进中拉论坛建设，深化各领域互利合作，共同奏响了中拉全面合作伙伴关系的“交响曲”。

王毅指出，三年来，中拉关系政治共识更加牢固。习近平主席三次跨越大洋踏上拉美大陆，足迹遍布10个拉美和加勒比国家，在双多边场合同所有地区建交国领导人会面，就加强中拉关系达成广泛共识。我们坚定支持彼此核心利益和重大关切，在气候变化、全球治理等重大国际议题上密切合作，共同致力于构建中拉命运共同体。双方不断深化的政治互信，是中拉论坛机制高效运转、整体合作稳步发展的根本保障。

中拉关系发展合力更加强大。谋合作、促发展是中拉关系的一条主线。中拉双方在“1+3+6”务实合作新框架下，认真落实中拉五年合作规划，贸易、金融、能源等13个重点领域合作取得早期收获。其中，中方对拉一揽子融资安排稳步落实。中拉整体和双边合作“双引擎驱动”已初步形成。

中拉关系社会基础更加广泛。2016年“中拉文化交流年”成功举办，双方直接参与人数达630余万人次，受众超过3200 万人。中方积极兑现对拉政府奖学金、人员培训、政党交流等人文领域合作倡议，启动“中拉科技伙伴计划”、“中拉青年科学家交流计划”和中拉新闻交流中心等项目，中拉友好更加深入人心。

中拉关系机制建设更加有力。双方以平等相待的合作原则，以友好协商、共同建设、共享成果的合作理念，共同推进中拉论坛建设。三年来，“四驾马车”外长对话、国家协调员会议等机制运行顺畅，17场分论坛活动次第展开，覆盖广阔领域。

王毅表示，中国和拉美远隔千山万水，但双方人民传统友好情谊和交流合作热情并未因此减弱，相反，在科技日新月异的今天，中拉增进了解、深化合作、相互借鉴的愿望前所未有的强烈。中拉论坛已成为双方深化合作的重要渠道。（记者王沛 党琦）

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