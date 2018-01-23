王毅：共建“一带一路”是中拉双方迈向美好未来的“金钥匙”

当地时间22日，外交部长王毅在中拉论坛第二届部长级会议开幕式上致辞时表示，中拉合作好比一棵果树，如果双方引来“一带一路”的清泉悉心灌溉，中拉整体合作和双边合作就能更加枝繁叶茂，结出更多甘甜的果实。中国同拉美和加勒比国家就共建“一带一路”形成新共识，将为中拉全面合作伙伴关系注入新活力，开辟新前景。中拉共建“一带一路”是双方迈向美好未来的“金钥匙”。

王毅表示，中拉共建“一带一路”有着深厚历史积淀。习近平主席曾多次提及中拉“太平洋海上丝绸之路”和“中国之船”。这条海上丝路始于16世纪中叶，以中国福建为起点，途经菲律宾马尼拉，横跨太平洋，抵达墨西哥阿卡普尔科。中拉通过这条海上丝路，以东方的丝绸、瓷器、香料交换美洲的玉米、土豆、辣椒，促进了两大文明的交流。“中国之船”航行在蓝色的大洋里，连结起中拉人民的情感，成为双方共同的美好记忆。

王毅指出，中拉共建“一带一路”有着牢固合作基础。新世纪以来，中拉关系快速发展，合作水平不断提升，利益融合不断加深。中国同智利、秘鲁、哥斯达黎加建成双边自贸区，同多个地区国家达成贸易和投资便利化安排，签署了产能合作协议。近年来电子商务、数字经济的兴起，又为中拉经贸往来推开了新的大门。中拉还开展了形式多样的金融合作，其中350亿美元对拉一揽子融资安排已安排落实170多亿美元，300亿美元中拉产能合作专项基金也已启动，并成立了为此运行的基金有限责任公司。

王毅表示，中拉共建“一带一路”有着旺盛合作需求。拉美和加勒比是新兴发展中地区，各国都在追求发展振兴、人民幸福的梦想，纷纷制定了富有雄心和战略眼光的发展规划。中拉之间需要更高水平的优势互补，需要共同提升经济竞争力，实现产业价值链向中高端攀升。中拉共建“一带一路”，将是双方迈向美好未来的“金钥匙”。（记者王沛 党琦）

(责编：朱欣(实习生)、常红)