德国组阁方向初定　“大联盟”还有岔路吗？

议会选举结束4个月后，德国新一届政府组阁大方向终于确定：继1月12日与总理安格拉·默克尔领导的基民盟/基社盟（联盟党）达成初步谈判框架协议之后，社会民主党代表大会1月21日以表决方式同意社民党进入与联盟党联合组阁的正式谈判。

同济大学德国研究中心主任郑春荣说，再一次“大联盟”能否成功，归根结底不是看联合组阁各方作出何种妥协，而是如何携手保持德国经济和社会良好运转、让民众广泛受益。

【妥协“微调”与“细化”】

郑春荣告诉新华社记者，联盟党与社民党先前试探性谈判达成的协议文件是妥协的产物，至于哪方妥协更多、哪方获益更多，参与谈判各方将“各取所需”加以解读。

协议文件将“重振欧洲联盟”列为首要成果，是社民党的主要诉求，而默克尔所属基民盟/基社盟乐见其成。依照郑春荣的判断，默克尔希望加强德法合作，推动欧盟改革，只是与社民党主张的路径不同。涉及社会保障和劳动力市场政策，社民党的诸多诉求很大程度上得到了满足。同时，社民党未能如愿取消接收难民及难民家属随迁人数的限制，也未能提高针对富人阶层的最高税率。

初步协议文件中，一些是已经相当具体的内容，另一些是原则性的表述，正式组阁谈判将作细化讨论。双方内阁职位分配同样将是谈判主要内容。社民党会希望保留外交部长职位，寻求把更多欧盟事务权并入外交部。

另外，社民党想对一些已达成具体协议的内容“重新谈判”，如难民家属随迁、施行全民医疗保险等，但基民盟/基社盟不会同意推倒重来，或许会以不违背原有妥协为基础做些“微调”，以平息社民党内反对“大联盟”的声音。实际上，多数反对者抵制“大联盟”形式本身，谈判具体内容相对次要。

【未来考验更甚】

社民党说，最终组阁方案需经过全国44.3万社民党党员“公投”放行。这一程序会出现意外吗？

郑春荣说，社民党党代会最终表决结果“很悬”，支持组阁谈判者仅占56%，属微弱多数，暴露了社民党内对领导层的信任危机。后续全体党员公投对领导层而言是另一道坎。不过，“公投”不过的可能性不大，因为社民党已经骑虎难下，在最后阶段推翻党内领导层的决定无疑对社民党形象非常不利，且多数普通党员不会像党内“青年团”代表们那样“叛逆”。

更值得担忧的是，社民党内持续不断的争论会让领导层不稳，继而使“大联盟”政府不稳。党代会表决已经显现社民党内裂痕。如果在与联盟党联合执政中，社民党所获民意支持率没有起色、反而下跌，可能不断出现要求领导层引咎下台、提前结束大联盟的呼声。

【民众“安全感”成关键】

去年9月联邦议会选举中，基民盟和社民党等老牌传统政党失分不少，创建不到5年的右翼民粹主义政党德国选择党成为最大得利者：以94个议席首次进入议会并位列第三大党。联盟党与社民党再次联合组阁，意味着德国选择党将成为最大反对党，在议会有更多话语权，有更多抨击政府的机会和更高的媒体曝光度。

但是，对反对党的攻讦，主流政党同样有论争、辩驳的机会，有利于暴露对方只是抗议批评、并无切实可行替代方案的“原形”。

郑春荣说，对下一届“大联盟”政府而言，更关键的任务是，“如何在全球不确定性有所增加的外部环境下，保持德国良好的经济发展态势，让德国百姓、尤其是发展相对落后的德国东部选民更有安全感”。

“联盟党和社民党也需要思考如何在组成稳定政府的同时，不丧失本党的立场特色，保持党派之间的区分度，才能稳固民望。”（沈敏）（新华社专特稿）

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