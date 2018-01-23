美俄克拉荷马州东部一天然气井钻机发生爆炸 5人失踪

中新社休斯敦1月22日电 综合消息：美俄克拉荷马州东部一天然气井平台的钻机于22日上午发生爆炸，引发火灾，目前5人失踪。

俄克拉荷马州当地媒体News9消息，该州匹兹堡郡应急管理处于22日上午9时接到报告，位于昆顿市西部一处天然气井平台的钻机于当天早些时候发生爆炸，引发大火。火苗一度上窜至50英尺，约有5层楼的高度。

据美联社(AP)报道，俄克拉荷马州高速公路巡逻队、匹兹堡郡警局的救护人员，和至少三架医用直升机正在现场参与救援。当地警方称，发生爆炸时，约有20多人在该钻井平台上工作。目前，应急管理人员已找到17人，有5人下落不明。

俄克拉何马州应急管理办公室发言人凯利(Keli Cain)称，目前还不清楚是否有伤亡事故。

当地电视台Osage Sky News6的新闻画面显示，大火导致天然气井井架倒塌、扭转，数根钻管散落在一边。截至发稿前，井架上仍有多处火焰未被扑灭。消防员正试图用硝酸甘油灭火。

凯利称，该州环境监管官员正在赶往事发现场。

当地媒体“塔尔萨世界”消息，事发钻井平台由“红山能源”公司运营(Red Mountain)。该公司总部设在俄克拉荷马州。此外，该天然气钻井于几周前刚刚建成，所使用的钻机比石油钻机要大得多。

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