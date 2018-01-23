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美国又有钱了！联邦政府将重新“开张”

2018年01月23日07:30  来源：人民网-环球时报
 

　　【环球时报驻美国特派记者 张朋辉】1月22日，美国全国广播公司报道，国会参议院当天将通过临时拨款法案，这意味着联邦政府部门将重新“开张”。

　　在20日当天美国国会参议院就复会重新开始谈判，不过两党相互指责，进展不大。参议院共和党人提出一个为期三周的临时拨款法案，承诺积极协商移民问题。两党25名温和派议员也在周末沟通，希望寻找双方都能接受的方案，最终参议院决定在22日中午进行表决。

　　虽然行政部门承诺，不“政治化”联邦政府“停摆”，尽力维持同民众生活相关的部门继续开放，但包括纽约自由女神像在内的多个景区已经受到影响。

　　白宫部分工作人员也开始“休假”。以反对政治正确和反建制形象出现的美国总统特朗普将过错归咎于民主党人。

　　此外，《华盛顿邮报》报道称，政府开门之后，共和党人承诺在未来几周就延长“童年抵美者暂缓遣返”进行表决。

(责编：樊海旭、常红)
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