美海军最新战舰首航遭冰封 趴在加拿大哭着等春天

“小岩号”

美国海军最新型自由级沿海作战舰“小岩号”(Little Rock)上月在纽约州水牛城成军后，在首航准备驶至母港时，因遇上冷气团侵袭而遭冰封，被困在蒙特利尔水道动弹不得。美国军方估计直到春天融冰时，该舰才可能移动。

据“今日俄罗斯”报道，“小岩号”去年12月16日在纽约州水牛城成军后，原本预定第二天驶往佛罗里达州杰克逊维尔市的梅波特海军基地的母港。但由于伊利湖的天气情况有变，“小岩号”延迟三天启程，到12月20日才离开水牛城，27日抵达蒙特利尔，并准备依据航行计划前往诺瓦斯高沙省的哈利法克斯(Halifax)。

加拿大圣罗伦斯航道管理局透露，一股持续的北极冷锋从12月底延至1月，导致航道的结冰速度比平时快。该航道在1月11日关闭，到3月才重开。美国海军发言人考特妮 希尔森证实，严重的天气状况在本月初阻止“小岩号”离开蒙特利尔，结冰的情况持续加剧。她说：“蒙特利尔和整个过境区域的气温比正常低，几乎接近历史低温。”

希尔森还表示，“小岩号”留在港口期间，船员将继续专注于训练、准备和考取证书。“军舰将留在蒙特利尔直到水路的冰块溶解，70名船员的安全是得到保障的，而且这对运作时间表影响有限。”

根据海军资料，“小岩号”是加入舰队的第五艘自由级沿海作战舰，舰身长389英尺，最高时速超过45海里。该舰可执行反水面、反水雷和反潜作战等任务，舰上配备的武器包括MK 31防空导弹系统、MK110的57毫米火炮、小口径火炮，并可依特定任务而加装其他武器系统。（海外网 孙蒙）

(责编：樊海旭、常红)