韩检方：前情报院院长子女曾现金购买豪华公寓

据韩媒22日报道，韩国检方发现，韩国前国家情报院院长元世勋的子女在购买首尔江南公寓时全额使用了现金，金额超过10亿韩元。

据报道，检方正在调查前国家情报院院长元世勋的特殊活动费用，并从销售该公寓者处确认了购买者全额现金支付公寓费用的陈述。销售公寓者表示，购买者当时携带了验钞机，所以觉得有些奇怪。

检方高度关注元世勋子女在元世勋在职时期购买该公寓的有关情况。检方对元世勋子女的收入和纳税资料进行分析后判断，元世勋可能为子女提供了资金援助。检方目前重点调查元世勋是否将特殊活动费供其子女购买该公寓。

在2012年12月举行的韩国总统选举中，执政党候选人朴槿惠与在野党候选人文在寅展开对决。时任国情院院长元世勋被控干涉选举，并在2014年9月一审判决中被判处有期徒刑2年零6个月，缓期4年执行。

但在2015年2月的二审判决中，元世勋因违反选举法被判处三年有期徒刑。

(责编：樊海旭、常红)