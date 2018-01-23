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报告吁关注全球贫富差距扩大：1%人口拥有82%财富

2018年01月23日07:12  来源：中国新闻网
 

国际非政府组织乐施会22日在世界经济论坛2018年年会期间发布的研究报告显示，2017年全球所创财富总额的82%为1%人口所有，而处于财富底层的50%人口几乎一无所获。

这份名为《请回报劳动，不要酬谢财富》的报告称，自2010年起，亿万富豪们的财富每年平均增长13%，比普通工人工资增长快6倍，后者的工资年均增长率仅为2%。

另据报告，2016年3月至2017年3月间，亿万富豪的人数以空前速度增长，每两天就新增1位亿万富翁。在美国，只需要花一天多时间，一名CEO就能赚到一名普通工人一整年的工资额。

国际乐施会总干事温妮·拜安伊玛说：“亿万富豪的激增并不意味着经济繁荣，而恰恰是经济体系失败的表现。”

学者普遍认为，经济全球化之所以遭遇信任危机，一大重要原因就是收入和利益分配不均。

报告列举了导致财富差距扩大的因素，包括牺牲工人工资和工作条件，大企业对政府政策制定的过度影响以及无限压低企业成本等。

据乐施会最新的全球调查，支持对不平等采取行动的舆论正大幅高涨。这个针对10个国家7万人的调查显示，有近三分之二的受访者认为贫富差距亟待解决。

乐施会建议，应采取措施确保经济体系为全体民众服务，包括限制给股东和公司高管的回报，消除性别工资差距，保护女性工作者的合法权利，打击逃税以确保富人缴纳足额税款等。

(责编：樊海旭、常红)
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